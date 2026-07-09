Ordenan indemnizar con $126 millones a una mujer que estuvo injustamente presa

Patricia Miriam Larroza fue acusada de instigar el asesinato de su pareja y permaneció detenida más de dos años hasta el juicio oral, donde quedó absuelta. La Provincia de Buenos Aires deberá pagarle la millonaria compensación
La Justicia condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar con $126.800.000, más intereses, a Patricia Miriam Larroza, una mujer de Mercedes que pasó más de dos años detenida acusada de haber instigado el asesinato de su pareja. Durante el juicio oral, la fiscalía retiró los cargos y el tribunal la absolvió al comprobar que la acusación carecía de pruebas suficientes.
La resolución llega trece años después del crimen de Fabián Héctor Martínez y luego de que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes concluyera que la prisión preventiva impuesta a Larroza excedió los plazos razonables y se sostuvo sobre fundamentos débiles.
La causa se inició el 5 de julio de 2013, cuando Martínez salió de madrugada a retirar dinero de un cajero automático y regresó a la vivienda de su hija, en el barrio Lomas de Moreno. Horas más tarde volvió a salir junto a su yerno para comprar cerveza y, tras encontrarse con un grupo de jóvenes, se marchó en su automóvil.
Al día siguiente, el hombre fue hallado muerto en la vía pública. El cuerpo presentaba siete heridas de arma blanca y no tenía documentación ni calzado. Además del homicidio, los agresores le robaron el vehículo, el dinero, el teléfono celular, la campera y las zapatillas.
La investigación apuntó rápidamente contra Larroza, pareja de la víctima en ese momento, luego de que un testigo de identidad reservada asegurara que ella había participado del crimen y entregado a Martínez a sus asesinos. Con esa declaración, la Fiscalía N° 3 de Moreno ordenó su detención en agosto de 2013 y dictó la prisión preventiva.
La mujer llegó al juicio oral acusada de homicidio agravado “criminis causa” y permaneció privada de su libertad durante más de dos años. Sin embargo, durante el debate oral el fiscal retiró la acusación y, en octubre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes resolvió absolverla.
En paralelo, la investigación nunca logró identificar a los autores materiales del asesinato. El caso dio un giro cuando se comprobó que el principal testigo que había señalado a Larroza integraba una organización dedicada a fabricar causas penales falsas.
Los jueces advirtieron además que la acusación se construyó sin verificar adecuadamente los dichos del denunciante y sin reunir pruebas que permitieran sostener la responsabilidad penal de la imputada. Esa situación fue determinante para que Larroza iniciara una demanda civil contra el Estado bonaerense por los daños sufridos durante su encarcelamiento.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes analizó el expediente y concluyó que la prisión preventiva resultó arbitraria y desproporcionada. En consecuencia, fijó una indemnización total de $126.800.000, a la que deberán sumarse intereses calculados desde el 26 de agosto de 2013, fecha de la detención.
Del total reconocido, $26.800.000 corresponden al daño psíquico provocado por el encarcelamiento, mientras que otros $100.000.000 fueron otorgados en concepto de daño moral. El tribunal destacó la gravedad del caso al señalar que Larroza es madre de cuatro hijos, dos de ellos menores al momento de los hechos, y que uno padecía hidrocefalia y requería cuidados permanentes que la mujer no pudo brindarle mientras permaneció en prisión.
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