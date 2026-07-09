Ordenan indemnizar con $126 millones a una mujer que estuvo injustamente presa

La investigación apuntó rápidamente contra Larroza, pareja de la víctima en ese momento, luego de que un testigo de identidad reservada asegurara que ella había participado del crimen y entregado a Martínez a sus asesinos. Con esa declaración, la Fiscalía N° 3 de Moreno ordenó su detención en agosto de 2013 y dictó la prisión preventiva.

La mujer llegó al juicio oral acusada de homicidio agravado “criminis causa” y permaneció privada de su libertad durante más de dos años. Sin embargo, durante el debate oral el fiscal retiró la acusación y, en octubre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes resolvió absolverla.

Un testigo trucho que se dedicaba a fabricar causas falsas

En paralelo, la investigación nunca logró identificar a los autores materiales del asesinato. El caso dio un giro cuando se comprobó que el principal testigo que había señalado a Larroza integraba una organización dedicada a fabricar causas penales falsas.

Los jueces advirtieron además que la acusación se construyó sin verificar adecuadamente los dichos del denunciante y sin reunir pruebas que permitieran sostener la responsabilidad penal de la imputada. Esa situación fue determinante para que Larroza iniciara una demanda civil contra el Estado bonaerense por los daños sufridos durante su encarcelamiento.

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes analizó el expediente y concluyó que la prisión preventiva resultó arbitraria y desproporcionada. En consecuencia, fijó una indemnización total de $126.800.000, a la que deberán sumarse intereses calculados desde el 26 de agosto de 2013, fecha de la detención.

Del total reconocido, $26.800.000 corresponden al daño psíquico provocado por el encarcelamiento, mientras que otros $100.000.000 fueron otorgados en concepto de daño moral. El tribunal destacó la gravedad del caso al señalar que Larroza es madre de cuatro hijos, dos de ellos menores al momento de los hechos, y que uno padecía hidrocefalia y requería cuidados permanentes que la mujer no pudo brindarle mientras permaneció en prisión.