Entre Rios: tras días de agonía, falleció la única sobreviviente del accidente mortal en Chajarí

La adolescente, de 17 años, había sufrido quemaduras en casi todo su cuerpo tras el siniestro que terminó con la vida de cuatro familiares.
Tras permanecer varios días internada, falleció Astrid Raquel Martínez, de 17 años, la única sobreviviente del trágico accidente ocurrido en Chajarí, Entre Ríos, que dejó cuatro víctimas fatales entre sus familiares. La adolescente sufrió quemaduras en aproximadamente el 95% de su cuerpo y estuvo en estado crítico desde el momento del accidente.
El Hospital San Martín de Paraná confirmó que Astrid falleció el miércoles luego de 48 horas de agonía. El accidente se produjo este fin de semana en la ruta 14, a pocos metros del acceso a Chajarí, cuando el vehículo en el que viajaban rozó el guardarraíl, volcó y se incendió.
En el siniestro murieron su madre, Carmen Techeira (44); sus hermanas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17); y su tío, David Techeira (30). Los bomberos y la policía que acudieron al lugar encontraron los cuerpos calcinados del resto de los ocupantes del vehículo.
Según informaron los médicos, el pronóstico de Astrid siempre fue muy grave debido a la magnitud de las quemaduras. Durante su internación permaneció en coma y conectada a un respirador artificial, mientras los profesionales de salud hacían todo lo posible por estabilizarla.
Pese a los esfuerzos médicos, la adolescente no pudo superar las graves lesiones y falleció como consecuencia del accidente, que truncó la vida de cinco integrantes de la misma familia y dejó conmocionada a la comunidad local.