Imputaron al principal sospechoso por el crimen de un nene de siete años en Mendoza

A partir del trabajo de la Dirección de Investigaciones, durante la noche fue identificado el principal sospechoso, sindicado como autor de los disparos. Con los elementos y declaraciones recabadas en el lugar, la Fiscalía dispuso su captura. De esta manera, la Policía provincial logró detener al prófugo este martes por la mañana en el barrio San Martín, a menos de 12 horas de haber sido identificado.

En un principio se creyó que el ataque estaba relacionado a una disputa narco, pero los familiares de la víctima señalaron que todo ocurrió en un contexto de una presunta acusación por robo.