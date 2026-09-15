Imputaron al principal sospechoso por el crimen de un nene de siete años en Mendoza

Se trata de Cristian Cabrera Ramírez. Está acusado por el asesinato de Leonel Ortiz, que murió al quedar en medio de una balacera en Las Heras.
El principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de siete años que recibió un impacto de bala en el departamento mendocino de Las Heras, fue imputado de manera formal por la Justicia de esa provincia. Así lo confirmó este martes el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Se trata de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, acusado por el delito de 'Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa'.
El hecho ocurrió el último lunes por la noche en una vivienda del barrio Junín, en Las Heras, cuando Leonel quedó en medio de la balacera. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, en el centro asistencial indicaron que había fallecido por la pérdida de sangre que le provocó el disparo.
Valeria, la hermana mayor de la víctima, dialogó con la prensa local y contó que el nene se encontraba en el patio de su vivienda cuando se desató el tiroteo. “Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, expresó.
A partir del trabajo de la Dirección de Investigaciones, durante la noche fue identificado el principal sospechoso, sindicado como autor de los disparos. Con los elementos y declaraciones recabadas en el lugar, la Fiscalía dispuso su captura. De esta manera, la Policía provincial logró detener al prófugo este martes por la mañana en el barrio San Martín, a menos de 12 horas de haber sido identificado.
En un principio se creyó que el ataque estaba relacionado a una disputa narco, pero los familiares de la víctima señalaron que todo ocurrió en un contexto de una presunta acusación por robo.
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