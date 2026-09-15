Villa Dorrego: un alumno llevó un arma al colegio y disparó dentro del aula

El adolescente, de 15 años, tenía un revólver calibre .32 escondido en su mochila, se le cayó al ingresar al salón y se produjo una detonación. No hubo heridos.
Un alumno de 15 años llevó un arma de fuego escondida en su mochila a un colegio privado de Villa Dorrego, en el partido de La Matanza, y el revólver se disparó accidentalmente dentro de un aula. El episodio ocurrió este martes en el Instituto Jesús María Plaza y, pese a la detonación, no hubo personas heridas.
Según informaron fuentes policiales, el adolescente había llegado a la institución con un revólver calibre .32 dentro de la mochila. Al ingresar al salón, arrojó el bolso al piso y, como consecuencia del impacto, se produjo un disparo.
El estruendo generó alarma entre los alumnos y docentes. Ante la situación, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Policía y efectivos se trasladaron hasta el colegio, ubicado en las inmediaciones de Benjamín Matienzo al 6200 y Mañasco.
Al llegar, los agentes se entrevistaron con el director de la institución, quien confirmó que uno de los estudiantes había ingresado con un arma de fuego. Durante el procedimiento, los policías secuestraron el revólver calibre .32, que no tenía marca visible pero conservaba su numeración. En su interior había cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con la detonación registrada dentro del aula.
Luego del episodio, la madre del adolescente se presentó ante las autoridades. Según su declaración, desconocía cómo el arma había llegado a manos de su hijo.
De acuerdo con el relato aportado por la mujer, el revólver pertenecería al padre del chico, quien se habría retirado de la vivienda después de mantener una discusión con ella.
El lugar donde ocurrió el hecho fue preservado para que se realizaran las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la Justicia.
La causa fue caratulada como “portación ilegal de arma de fuego” y busca determinar las circunstancias en las que el adolescente tuvo acceso al revólver y cómo llegó con él hasta la institución educativa.
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