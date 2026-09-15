Villa Dorrego: un alumno llevó un arma al colegio y disparó dentro del aula

La madre dijo que desconocía cómo llegó el arma

Luego del episodio, la madre del adolescente se presentó ante las autoridades. Según su declaración, desconocía cómo el arma había llegado a manos de su hijo.

De acuerdo con el relato aportado por la mujer, el revólver pertenecería al padre del chico, quien se habría retirado de la vivienda después de mantener una discusión con ella.

El lugar donde ocurrió el hecho fue preservado para que se realizaran las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la Justicia.

La causa fue caratulada como “portación ilegal de arma de fuego” y busca determinar las circunstancias en las que el adolescente tuvo acceso al revólver y cómo llegó con él hasta la institución educativa.