Fuentes policiales señalaron que, apenas se tomó conocimiento del hecho, se dio intervención a la fiscalía de turno. De esta manera, la investigación judicial quedó en marcha para determinar las responsabilidades por la muerte del animal.

En paralelo, la Oficina de Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para analizar la actuación del policía. Por ese procedimiento, el efectivo fue desvinculado de sus funciones operativas mientras se resuelve su situación judicial.

Además, mediante la Resolución 2026-626-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso que, desde el lunes 26, el oficial pasara a la situación de revista de Servicio Pasivo. La medida formalizó su apartamiento de las tareas habituales dentro de la fuerza porteña.

De esta manera, Seco enfrenta dos procedimientos separados: uno en la Justicia por el hecho denunciado y otro en el ámbito interno de la Policía de la Ciudad. Ambos deberán avanzar para determinar las consecuencias judiciales y administrativas de su actuación.