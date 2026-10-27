El animal, llamado Manchita, se refugiaba del frío en una comisaría del barrio porteño. El efectivo quedó fuera de servicio mientras avanza la investigación judicial y se tramita un sumario interno.
Un policía de la Ciudad fue apartado de la fuerza luego de matar de un disparo a Manchita, una perra que vivía en la calle y se refugiaba del frío en la Comisaría Comunal 10, en el barrio porteño de Floresta, caso que generó indignación entre los vecinos, que este lunes por la tarde se manifestaron frente a la seccional para reclamar explicaciones.
El efectivo fue identificado como Tomás Agustín Seco y según fuentes de la investigación, habría disparado contra el animal porque la perra habría intentado morderlo. Tras conocerse lo ocurrido, intervino la Justicia y se iniciaron actuaciones administrativas dentro de la Policía de la Ciudad.
La muerte de Manchita se difundió a través de la página de Facebook “Mascotas Floresta”, donde denunciaron que el animal llevaba varios días resguardándose del frío en la comisaría. La publicación dio visibilidad al caso y motivó el reclamo de los vecinos del barrio.
Durante la protesta del lunes, los manifestantes se acercaron a la puerta de la dependencia policial para pedir explicaciones sobre lo sucedido. Allí les informaron que el caso ya se encontraba judicializado y que el efectivo involucrado afrontaba las medidas correspondientes.
Fuentes policiales señalaron que, apenas se tomó conocimiento del hecho, se dio intervención a la fiscalía de turno. De esta manera, la investigación judicial quedó en marcha para determinar las responsabilidades por la muerte del animal.
En paralelo, la Oficina de Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para analizar la actuación del policía. Por ese procedimiento, el efectivo fue desvinculado de sus funciones operativas mientras se resuelve su situación judicial.
Además, mediante la Resolución 2026-626-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso que, desde el lunes 26, el oficial pasara a la situación de revista de Servicio Pasivo. La medida formalizó su apartamiento de las tareas habituales dentro de la fuerza porteña.
De esta manera, Seco enfrenta dos procedimientos separados: uno en la Justicia por el hecho denunciado y otro en el ámbito interno de la Policía de la Ciudad. Ambos deberán avanzar para determinar las consecuencias judiciales y administrativas de su actuación.
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