La medida de restricción perimetral había sido impuesta hace aproximadamente tres meses, luego del episodio ocurrido en la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la avenida del Libertador al 5400, cerca del edificio donde vive Facundo Moyano. Cámaras de seguridad registraron a Candela Arizaga corriendo por la calle mientras el sindicalista iba detrás de ella, ambos fueron interceptados por la Policía de la Ciudad y el sindicalista quedó imputado y se le prohibió acercarse a menos de 300 metros de su novia, además de mantener cualquier contacto.

Con la decisión de este lunes, se levanta la prohibición de acercamiento en el país, mientras que la causa continúa su curso. El cese de la medida cautelar representa un cambio significativo en la situación de la pareja, que había insistido en que el episodio de agosto no respondió a un hecho de violencia de género sino a un descontrol vinculado, según versiones de ambos, al consumo de sustancias.