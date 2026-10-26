El sindicalista y ex-diputado concurrió al Juzgado de Primera Instancia, donde se dispuso el cese de la restricción que llevaba tres meses vigente.
La Justicia en los Penal Contravencional dispuso eliminar la restricción perimetral que pesaba sobre el sindicalista Facundo Moyano, para así evitar que se acerque a su pareja, Candelaria Arizaga, luego de los incidentes acaecidos a comienzos de agosto, y que determinaron el inicio de una cauda por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad que pesa sobre el ex-diputado.
Moyano se presentó este lunes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 -Suipacha al 150- para declarar, y luego de su testimonio, la Justicia dispuso el cese de la restricción perimetral que le impedía acercarse a su pareja, Candela Arizaga.
La audiencia originalmente estaba fijada para el jueves 22 de octubre, pero la defensa del sindicalista informó que el dirigente tenía fiebre y no podía presentarse, por lo que se reprogramó para este lunes. La semana pasada, la influencer declaró durante varias horas, y solicitó expresamente el levantamiento de la restricción que pesaba sobre Moyano, al ratificar que no había sufrido violencia de género.
Este mediodía, al salir de la audiencia, Facundo Moyano se mostró contento con la resolución al afirmar ante la prensa que “Ahora nos podemos ver con normalidad”. Además, el exdiputado sostuvo “Es una cuestión mediática porque soy yo. Hay gente que sufre violencia de género de verdad y quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género”.
La medida de restricción perimetral había sido impuesta hace aproximadamente tres meses, luego del episodio ocurrido en la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano, cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven que corría semidesnuda por la avenida del Libertador al 5400, cerca del edificio donde vive Facundo Moyano. Cámaras de seguridad registraron a Candela Arizaga corriendo por la calle mientras el sindicalista iba detrás de ella, ambos fueron interceptados por la Policía de la Ciudad y el sindicalista quedó imputado y se le prohibió acercarse a menos de 300 metros de su novia, además de mantener cualquier contacto.
Con la decisión de este lunes, se levanta la prohibición de acercamiento en el país, mientras que la causa continúa su curso. El cese de la medida cautelar representa un cambio significativo en la situación de la pareja, que había insistido en que el episodio de agosto no respondió a un hecho de violencia de género sino a un descontrol vinculado, según versiones de ambos, al consumo de sustancias.
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