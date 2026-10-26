Aberrante: llevaron una niña de 10 años al hospital y descubrieron que estaba embarazada

El caso ocurrió en Colonia Dora, Santiago del Estero, donde la menor fue atendida por un fuerte dolor abdominal. Tras conocer su relato, la Justicia ordenó detener a la pareja de su madre.
Una niña de 10 años fue trasladada a un hospital de Colonia Dora, Santiago del Estero, por un fuerte dolor abdominal y los estudios médicos revelaron que cursaba un embarazo de seis meses. A partir de las declaraciones de la menor, la Justicia inició una investigación por abuso sexual y ordenó la detención de la pareja de su madre, un hombre de 33 años identificado en la información difundida como Julio V. El caso generó conmoción en la localidad del noreste argentino.
Según informaron medios locales, la niña señaló al hombre como el responsable de los abusos. Tras conocer su relato, el fiscal Guillermo Farías dispuso su detención inmediata y las autoridades lograron localizarlo. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y reunir las pruebas necesarias para avanzar con la causa. Por tratarse de una víctima menor de edad, el caso requiere especial protección de su identidad y un abordaje judicial que evite su revictimización.
La abuela de la niña, identificada como Norma, habló con Noticiero 7 y recordó que nunca había confiado en la pareja de su hija, Andrea, cuando se lo presentó como su compañero. Durante la entrevista, la mujer expresó su deseo de que el acusado permanezca detenido y relató que ella misma sufrió abusos durante su infancia. Su testimonio puso de manifiesto el impacto familiar del caso y el dolor que atraviesan quienes acompañan a la menor en medio de la investigación judicial.
“Que se haga justicia y que nunca lo larguen porque yo he pasado lo mismo que le ha pasado a la nena, lo he pasado cuando tenía 8 años y yo sé lo que se sufre”, declaró Norma al medio santiagueño. La mujer también manifestó su indignación ante lo ocurrido y reclamó que el caso no quede impune. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades penales del detenido y garantizar la protección integral de la niña.
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