Aberrante: llevaron una niña de 10 años al hospital y descubrieron que estaba embarazada

La abuela de la niña, identificada como Norma, habló con Noticiero 7 y recordó que nunca había confiado en la pareja de su hija, Andrea, cuando se lo presentó como su compañero. Durante la entrevista, la mujer expresó su deseo de que el acusado permanezca detenido y relató que ella misma sufrió abusos durante su infancia. Su testimonio puso de manifiesto el impacto familiar del caso y el dolor que atraviesan quienes acompañan a la menor en medio de la investigación judicial.