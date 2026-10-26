Crimen de Nancy Godoy: hallaron prendas quemadas en la tapera de un sospechoso

Entre las medidas recientes también figura la inspección de tres pozos de agua cercanos al establecimiento rural, realizada el pasado viernes por personal especializado en un operativo que requirió precaución, debido a la antigüedad de las estructuras y, hasta la información difundida, no se habían comunicado sus resultados.

Además, en un allanamiento en la vivienda de Rosa Leguizamón, otra de las imputadas, se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente, prendas que fueron exhibidas ante sus familiares para intentar reconocerlas.

La investigación tiene cinco detenidos con distintas imputaciones. Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

En la casa de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que también fueron enviados a peritar. Por ahora, no se informó que los análisis hayan confirmado una relación directa entre esos objetos y la desaparición de Godoy.

Los cinco acusados quedaron bajo prisión preventiva por decisión del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, quien hizo lugar a los pedidos de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González durante las audiencias del 23 y el 24 de octubre. La representación de Leguizamón solicitó prisión domiciliaria debido a que tiene tres menores a cargo, pero el planteo fue rechazado. Por su parte, la defensa de Rojas cuestionó la existencia de riesgos procesales suficientes para justificar la detención, mientras que la de Zarza manifestó su oposición a la resolución y pidió impugnarla.

Ireneo Zarza, el capataz detenido por el femicidio de la docente Nancy Godoy.

En el caso de Zarza, los testimonios incorporados al expediente ubican al capataz en la tapera durante las horas previas a la desaparición. Según esos relatos, el hombre trabajaba en la estancia El Curupí y solía beber whisky en esa construcción, donde, de acuerdo con las declaraciones, podía volverse agresivo.