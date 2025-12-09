Un hombre murió al caer de un noveno piso y analizan si fue suicidio

Cuando el personal médico arribó, constató el fallecimiento de la víctima, que residía en el último piso del edificio. De acuerdo con las primeras fuentes policiales, en el departamento se encontraban su esposa y su hijo menor, ambos ilesos.

Aunque la principal hipótesis apunta a un posible suicidio, las autoridades avanzan con pericias y declaraciones para determinar si la caída fue intencional o accidental.

Vecinos del edificio fueron quienes alertaron a los efectivos tras escuchar el impacto del cuerpo en el patio, cerca de la pileta del complejo. Al dirigirse al departamento del noveno piso, los uniformados encontraron la puerta cerrada con llave y a la familia de la víctima dentro de la vivienda.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de la muerte.