Policiales |

Un hombre murió al caer de un noveno piso y analizan si fue suicidio

La policía Investiga si la caída fue accidental o intencional. La esposa y el hijo menor estaban en el departamento y esperan declaraciones.

Un hombre murió tras caer desde un noveno piso de un edificio ubicado en la calle 11 de Septiembre al 1600, en Belgrano, y la Justicia trabaja para establecer qué ocurrió. Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar luego de un llamado de emergencia que alertó sobre la presencia de un hombre inconsciente en el patio interno del consorcio.

Cuando el personal médico arribó, constató el fallecimiento de la víctima, que residía en el último piso del edificio. De acuerdo con las primeras fuentes policiales, en el departamento se encontraban su esposa y su hijo menor, ambos ilesos.

Aunque la principal hipótesis apunta a un posible suicidio, las autoridades avanzan con pericias y declaraciones para determinar si la caída fue intencional o accidental.

ADEMÁS: Las Cañitas: un exprefecto retirado se suicidó tras discutir con su mujer por las Fiestas de fin de año

Vecinos del edificio fueron quienes alertaron a los efectivos tras escuchar el impacto del cuerpo en el patio, cerca de la pileta del complejo. Al dirigirse al departamento del noveno piso, los uniformados encontraron la puerta cerrada con llave y a la familia de la víctima dentro de la vivienda.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de la muerte.

