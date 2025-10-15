Inseguridad en Córdoba: Motochorros arrastraron a una mujer para robarle

De acuerdo con las imágenes difundidas por el canal El Doce, la víctima circulaba en moto poco antes de las 23 cuando fue interceptada por dos motos con cuatro personas. Uno de los asaltantes se abalanzó sobre ella, intentó sacarle la mochila y la arrastró varios metros mientras la mujer pedía ayuda a los gritos.

En el video se observa cómo uno de los ladrones se lleva la moto de la mujer mientras otro lucha por sacarle sus cosas. Un tercero espera en el vehículo para escapar. El ataque se interrumpió cuando una camioneta apareció en la escena, lo que hizo que los delincuentes huyeran rápidamente del lugar.

Temor por los robos frecuentes

Vecinos del barrio contaron que los robos son cada vez más frecuentes y reclaman más presencia policial. “Ya no se puede volver del trabajo sin miedo, vivimos con la sensación de que puede pasarle a cualquiera”, comentó una vecina a medios locales.

Tras el ataque, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría 11°, y horas más tarde la Policía de Córdoba encontró su moto abandonada a pocas cuadras del lugar. Hasta el momento, los ladrones permanecen prófugos, aunque según precisó El Doce, estarían identificados gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Fuentes policiales indicaron que la investigación continúa y que la fiscalía de turno ya trabaja con las grabaciones y testimonios de los vecinos para dar con los responsables.