Policiales |

Insólito: Fernando Farré responsabilizó a Guillermo Moreno por el femicidio de Claudia Schaefer

Fernando Farré, responsable del femicidio de Claudia Schaefer, vinculó su “brote” a las políticas de Guillermo Moreno y sostuvo que fue llevado a un “estado de locura

A diez años del femicidio que conmocionó al país, Fernando Farré volvió a hablar desde el penal de Campana, donde cumple prisión perpetua por asesinar a su esposa, Claudia Schaefer, de 66 puñaladas. El exejecutivo sorprendió al responsabilizar al exsecretario de Comercio,Guillermo Moreno, de haberlo llevado a un “estado de locura” que culminó en el crimen.

“Creo que todo comenzó en tiempos de Guillermo Moreno. Éramos una empresa que dependía de las importaciones. Nos trataban como criminales por importar perfumes. La compañía se derrumbó, me quedé sin trabajo y me enfermé”, relató, en un intento por vincular la crisis laboral con el asesinato. “No soporté la humillación y me despertó la ira”, agregó.

ADEMÁS: Horror en pleno centro de Pilar: encuentran descuartizada a una joven desaparecida

Condenado en 2017 tras un juicio en el que la hipótesis de inimputabilidad fue descartada, Farré insiste en que no controlaba sus actos. “Si algo pudimos probar, es que yo no controlaba mis acciones”, repitió, al tiempo que aseguró que sueña con el perdón de Schaefer. “Pienso si podré llevarle una flor, pedirle perdón a ella y a mis hijos. Creo que en el cielo nos vamos a abrazar”, dijo.

En su discurso, el femicida alterna entre muestras de aparente arrepentimiento y una marcada victimización. Acusó a Schaefer de haberlo “humillado” y señaló que se encontraba “sobremedicado”. “Me quitaron todo: mis hijos, mi mujer, mi casa. Hasta mis libros y mi ropa interior. Eso y la medicación fueron la tormenta perfecta que me llevó a la locura”, sostuvo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados