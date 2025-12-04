Puerto Madero: robaron US$40.000 que estaban dentro de un auto

Según el parte policial, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 1E, a causa del faltante económico, señalando ella misma que había dejado su auto Volkswagen Golf GTI estacionado en el lugar.

El hecho ocurrió en momentos en que se alejó del vehículo, la víctima observó a un individuo acercarse que luego guardó una bolsa en el bolsillo de su buzo antes de retirarse.

Cuando el dueño del auto regresó a su vehículo, advirtió el faltante de una bolsa con dinero y sospechó que los autores ingresaron mediante un inhibidor de señal, ya que no encontró daños en puertas o cerraduras.

Detuvieron a una familia peruana que viajaba con marihuana, cocaína y tusi

Una familia de nacionalidad peruana, con antecedentes penales, fue detenida por circular en un vehículo que trasladaba marihuana, cocaína y tusi en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad realizaban recorridos de prevención en la zona, cuando observaron a dos caños de plásticos largos que sobresalían desde el baúl de un Ford Ecosport.

Los oficiales se acercaron al rodado, el conductor, de 40 años, aceleró con la intención de fugarse, pero fue interceptado en la intersección de Aizpurúa y Tamborini, donde se detectó que viajaba junto a su mujer (51), su hija (20) y un menor de 15.

El automovilista sostuvo que no tenía registro, motivo por el que los efectivos realizaron una requisa, y encontraron en la guantera dos cajas blancas con 1.865 dólares y 1.633.000 pesos, tres bolsas con tusi rosa, verde y naranja, siete envoltorios con cocaína y recortes de papel madera para fraccionamiento.

Por su parte, debajo del asiento del acompañante las autoridades secuestraron bolsas con marihuana y en el sector trasero del vehículo incautaron cinco celulares, una cartera con más envoltorios y dos cámaras fotográficas.