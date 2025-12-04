Policiales |

Realizaron allanamientos en 73 localidades por grooming y abuso infantil en Buenos Aires

La investigación dejó detenidos, rescates de menores e importantes pruebas digitales secuestradas.

Un total de 117 allanamientos en 73 localidades bonaerenses sacó a la luz nuevas maniobras de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, en el marco de la Operación Protección de las Infancias VI.

La acción coordinada por fiscalías especializadas y fuerzas provinciales y federales terminó con tres detenidos, dispositivos incautados y menores rescatados, y permitió avanzar en causas por distribución y producción de material de abuso, además de acoso sexual online.

ADEMÁS: Lanús: se llevaron una moto y se fueron a los tiros en la puerta de una clínica

Los operativos principales se desarrollaron en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, donde se secuestraron celulares, notebooks y memorias digitales. También se requisó la celda de un agresor sexual en la Cárcel de Magdalena, investigado por compartir material de explotación infantil, y se detuvo a un hombre de 60 años acusado de traficar contenido ilícito a gran escala.

La investigación involucró a 112 personas, con un rango etario de 13 a 62 años, entre las cuales figuraron menores que compartían material ilegal, además de cuatro imputados que trabajaban con infancias y dos integrantes de fuerzas de seguridad. En varios domicilios allanados convivían 40 menores con acusados, lo que permitió activar protocolos de protección.

ADEMÁS: Colectivos: actualizan costos y subsidios del transporte en el AMBA

