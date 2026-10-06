Cuatro días de servicio interrumpido en el ramal Retiro-Suárez de la Línea Mitre

Se deberá al reemplazo del puente sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones 3 de Febrero y Ministro Carranza, y obras del bajo nivel de la avenida Alvarez Thomas, entre Drago y Urquiza. Tampoco circulará el tren que une Retiro con Rosario Norte.
Durante cuatro días, entre este viernes y el lunes, estarán interrumpidos los servicios de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la Línea Mitre de Trenes Argentinos, por dos obras en el trazado. Tampoco circulará el único tren general de la línea, que une diariamente Retiro con Rosario Norte.
Uno de los trabajos será el reemplazo del puente metálico ubicado en la progresiva kilómetro 6,278, entre las estaciones 3 de Febrero y Ministro Carranza sobre la avenida Luis María Campos. El existente será reemplazado por uno nuevo.
El otro será la instalación de pilotes, en zona de vías, para la estructura del futuro paso bajo nivel a la altura de la avenida Alvarez Thomas, entre las estaciones Drago y Urquiza, a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Asimismo, estará cancelado el único tren general de la Línea Mitre -a un año de la eliminación de los que llegaban a Córdoba y Tucumán- que une Retiro con Rosario Norte. Y ante el fin de semana largo, ya no hay disponibilidad para el servicio ascendente programado para el jueves.
Funcionará con las restricciones de todo el año el ramal Retiro-Tigre -donde el primer tren los sábados, domingos y feriados parte de las cabeceras recién a las 7.40-, en el que la reducción de tiempo de viaje anunciada en marzo para mediados de este año nunca. Tampoco habrá cambios en los ramales Victoria-Capilla del Señor (que continúa recortado a Los Cardales, por una renovación de vías inexplicablemente demorada) y Villa Ballester-Zárate, donde se implementó una fuerte reducción desde el 14 de septiembre, por la falta de locomotoras: se utilizan solamente dos, pero como hay días en los que hay una sola disponible, se cancela la mitad de los trenes programados.
La restricción de cuatro días en la Línea Mitre tendrá su correlato en la Línea Sarmiento, en la que estarán interrumpidos todos los ramales entre el sábado y el martes, y también el servicio del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR) entre San Justo y Haedo.
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