Críticas a la atención médica

Durante su exposición, el abogado cuestionó las decisiones adoptadas durante los últimos días de vida del exfutbolista y apuntó contra Luque, Cosachov y Díaz. Según sostuvo, las decisiones del equipo que intervenía en su atención contribuyeron a su fallecimiento.

Durante su alegato, Baurdy calificó como "Una banda de irresponsables y desalmados le ocasionó la muerte a Maradona a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado”, a los acusados.

El representante de Dieguito Fernando también expresó que, a su entender, la muerte podría haberse evitado con una atención adecuada. Sus declaraciones forman parte de los argumentos presentados por la querella ante el tribunal.

Mario Baudry se refirió además a las consecuencias de la muerte de Maradona en su hijo menor, que tenía siete años cuando falleció el exfutbolista.

“Me toca venir acá como la persona que todos los días lo levanta para ir al colegio, explicarle las cosas de la vida, llevarlo a fútbol, ayudándolo a criar a su papá, cosa que debería estar haciendo su padre”, expresó.

El neurocirujano y la psiquiatra están entre los profesionales acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El abogado agregó que deberá explicarle a Dieguito qué ocurrió durante el proceso judicial y sostuvo que las circunstancias de la muerte de su padre siguen siendo difíciles de comprender.

Qué había pedido la Fiscalía

La semana anterior, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren habían solicitado 12 años de prisión para Luque, diez años para Forlini y ocho para Cosachov. También reclamaron penas de entre cuatro y cinco años para otros profesionales acusados de homicidio culposo.

En el caso del médico clínico Pedro Di Spagna, la Fiscalía pidió la absolución al considerar que su intervención se limitó a una visita y que no tenía capacidad de decisión sobre el tratamiento.

El juicio, que se desarrolla en San Isidro, llegó a su etapa de alegatos de cierre después de siete meses y 45 audiencias. Tras la exposición de Baudry, estaba prevista la presentación de los argumentos de Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona.