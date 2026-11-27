En la documentación bancaria que se fue recibiendo en el juzgado se detectaron además 74 transferencias, por $10,4 millones desde AFA entre 2016 y 2026, respecto de las cuales también se pidió profundizar. El fiscal consideró que debe ahondarse en los motivos y pedir sus comprobantes.

Además, solicitó al juez que pida informes sobre límites de consumo y rendiciones de las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y sus adicionales. También preguntar si la Asociación imputa los consumos como “remuneración, retribución en especie o anticipo”.

Además, se pidió buscar un detalle de vuelos privados pagados por la entidad desde 2017 en los que haya viajado Tapia con identificación de la empresa que operó cada viaje, la matrícula de la aeronave, la fecha, el origen y el destino, el importe y la forma de pago, y si viajó también la ex esposa del dirigente, Paola María Isabel Moyano.

El objetivo, explicó la fiscalía, es “establecer la composición patrimonial”, además "del modo de adquisición, las mejoras y el valor real del patrimonio inmobiliario” de Tapia.

Sobre las propiedades, hasta el momento se recibió información sobre nueve inmuebles y se pidieron medidas sobre las circunstancias de compra, pago y obras realizadas, pagos de servicios y expensas. Están en ciudad y provincia de Buenos Aires y en San Juan.