Juicio contra Pity Álvarez: fuerte declaración de la hija de la víctima

Según su relato, el 11 de julio de 2018 cerca de las 14.40, Díaz llegó a Villa Lugano para reunirse con ella. Le había avisado por WhatsApp que estaba llegando y, como no respondía, la llamó varias veces.

Pity Alvarez, a juicio por homicidio.

Cuando finalmente se encontraron, le entregó ropa, zapatillas y dinero. Estuvieron juntos cerca de media hora y luego el hombre se despidió.

"Me preguntó qué iba a hacer en el día. Yo iba a la escuela en ese momento. Me dijo que se iba a quedar un rato más por el barrio y que después se iba. Me pidió que me cuidara y me portara bien. Después se despidió y se fue", declaró.

La joven agregó: "Lo vi normal". Horas después, en la madrugada del 12 de julio, Díaz murió tras recibir cuatro disparos luego de una discusión con Pity Álvarez. Cuando a la joven se le preguntó concretamente si su padre tenía algún conflicto con el músici, fue terminante: "No, ninguno".

La respuesta cobra relevancia frente a la estrategia que anticipó la actual defensa del músico. Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostienen que Pity Álvarez actuó en legítima defensa y que no salió en busca de Díaz.

Esta versión encuentra respaldo en testimonios que ya se escucharon durante el juicio. C.U.S., un amigo de Díaz y testigo presencial del crimen, relató que ambos comenzaron a discutir y que escuchó a la víctima decirle a Pity Álvarez: "Vos me faltaste el respeto".

Según su declaración, Díaz se quitó luego la campera como para pelear y le dio un cabezazo al músico que impactó "a modo de empujón". Inmediatamente después, Álvarez sacó el arma y disparó.

Durante la investigación fue necesario realizar estudios genéticos para determinar el vínculo entre Jacqueline y Díaz. El primer cotejo, llevado a cabo entre las muestras de ambos, no permitió establecer ni compatibilidad ni incompatibilidad.

A partir de ese resultado, la investigación genética se amplió y se realizaron estudios los cuatro hermanos de Díaz. El proceso finalizó en 2024 y determinó que el hombre no era el padre biológico de Jacqueline.

Ella lo supo hace aproximadamente dos años y, hasta su declaración en el juicio, había preferido mantenerlo en reserva. "No sé si él lo sabía. Siempre fue amoroso conmigo, atento", dijo.