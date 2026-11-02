Pity se descompensó y no pudo declarar en el juicio que lo acusa por homicidio

Mientras tanto, los representantes legales de Álvarez aguardan una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados y enviados al fiscal general porteño para que emita su opinión.

Pity Álvarez se descompensó antes de declarar en el juicio por el crimen de un vecino en Villa Lugano. https://t.co/6QTHfy5vbb — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 2, 2026

Los cuestionamientos de la defensa de Pity Álvarez

Uno de los recursos presentados por los abogados cuestiona que el juicio, iniciado el 10 de agosto, haya comenzado sin una resolución definitiva sobre la aptitud médica y psíquica del músico para comprender el proceso judicial y ejercer su defensa.

Otro de los planteos está relacionado con el rechazo de cinco hábeas corpus. Según sostuvieron los letrados, “hubo arbitrariedades, desigualdad de armas y vulneraciones de garantías constitucionales que pondrían en riesgo la vida, la salud y la libertad del acusado”.

El tercer recurso cuestiona la imparcialidad de los integrantes del tribunal y la objetividad del fiscal Sandro Abraldes.

En ese sentido, la defensa sostiene que se produjeron irregularidades durante el trámite de las recusaciones y que no se llevaron adelante las audiencias ni se incorporaron las pruebas que habían ofrecido.

Ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, Baños y Queijeiro solicitaron el sobreseimiento de Álvarez o, de manera alternativa, la nulidad del juicio, pedidos que ya habían presentado anteriormente. También reclamaron que el debate se suspenda hasta que exista una resolución sobre estos cuestionamientos.