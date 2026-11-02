Pity se descompensó y no pudo declarar en el juicio que lo acusa por homicidio

El músico, que iba a declarar este lunes en el proceso por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, sufrió un desvanecimiento que complicó la continuidad del mismo.
Cristian “Pity” Álvarez salió del psiquiátrico para declarar este lunes por primera vez durante la decimosexta jornada del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano al que mató en julio de 2018. La audiencia, que dio comienzo a las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, se vio interrumpida por la descompensación del cantante y pretenden contar con su palabra a través de un Zoom.
El traslado de Álvarez desde la clínica de salud mental Solar Colonial, ubicada en Castelar, fue coordinada por el tribunal y contó con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes. El procedimiento se había realizado en una ambulancia y con supervisión de profesionales.
Su problema de salud provocó una interrupción importante que demoró la continuidad del juicio. Sin embargo, su palabra es de extrema importancia y se resolvió que Pity Álvarez declare de manera virtual a través de Zoom, desde una sala contigua a la sede del tribunal. Así, evitará dar presencialidad en la sala de audicencias.
En la misma audiencia también estaba previsto que declaren el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el denominado cura rockero, César Scicchitano Tagle. Además, la defensa, integrada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, podría solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos. Los jueces a cargo son Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.
Mientras tanto, los representantes legales de Álvarez aguardan una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados y enviados al fiscal general porteño para que emita su opinión.
Uno de los recursos presentados por los abogados cuestiona que el juicio, iniciado el 10 de agosto, haya comenzado sin una resolución definitiva sobre la aptitud médica y psíquica del músico para comprender el proceso judicial y ejercer su defensa.
Otro de los planteos está relacionado con el rechazo de cinco hábeas corpus. Según sostuvieron los letrados, “hubo arbitrariedades, desigualdad de armas y vulneraciones de garantías constitucionales que pondrían en riesgo la vida, la salud y la libertad del acusado”.
El tercer recurso cuestiona la imparcialidad de los integrantes del tribunal y la objetividad del fiscal Sandro Abraldes.
En ese sentido, la defensa sostiene que se produjeron irregularidades durante el trámite de las recusaciones y que no se llevaron adelante las audiencias ni se incorporaron las pruebas que habían ofrecido.
Ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, Baños y Queijeiro solicitaron el sobreseimiento de Álvarez o, de manera alternativa, la nulidad del juicio, pedidos que ya habían presentado anteriormente. También reclamaron que el debate se suspenda hasta que exista una resolución sobre estos cuestionamientos.
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