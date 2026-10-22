Juicio por Loan Peña: el exintendente reconoció pagos millonarios y hoy declaran un vidente y un cura

El ex intendente de 9 de Julio reconoció pagos municipales de hasta $2,8 millones al grupo que se presentó como parte de la Fundación Lucio Dupuy.

“Yo les ofrecí el hospedaje”, señaló durante su testimonio. Además, explicó que el monto total de los gastos incluyó el alojamiento y otros servicios, y que una erogación de $1.050.000 se realizó parcialmente mediante transferencia y en efectivo.

Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo relacionado con una factura que presentó Cutaia a nombre propio, bajo el concepto “pericias atención primaria con informes periciales”. Ynsaurralde reconoció que nunca tuvo acceso a esos informes, que desconocía quién los había elaborado y que tampoco pudo precisar si el grupo había realizado tareas directamente vinculadas con la búsqueda del niño.

En la misma jornada declaró el comisario retirado José Raúl Rodríguez, quien reemplazó a Walter Maciel en la dependencia policial de 9 de Julio tras su detención. Según afirmó, no observó comportamientos sospechosos en el comisario y lo vio preocupado.

Por su parte, Jesús Maximiliano Duarte brindó detalles sobre la pericia realizada el 30 de junio de 2024 en la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava. El testigo sostuvo que el vehículo estaba cerrado, aunque no tenía faja de seguridad, y recordó que los especialistas encontraron cabellos y una botella de agua. También mencionó que una prueba sobre el paragolpes dio positivo, aunque los peritos le explicaron que podía corresponder a insectos.

Otro testimonio relevante fue el de la curandera Gladys Raquel Pross, quien relató que Daniel “Fierrito” Ramírez la llamó cerca de las 14 del día de la desaparición para pedirle una pista sobre el paradero de Loan. La mujer aseguró que le respondió que no era vidente y que no podía darle información.

Al cierre de la audiencia, el tribunal resolvió que el abogado Fernando Burlando y la ex diputada Elisa Carrió no declararán en el juicio, luego de analizar los desistimientos y los pedidos de convocatoria presentados por las partes.

Quiénes declaran este jueves en el juicio por Loan

Para este jueves fueron convocadas siete personas cuyos testimonios están relacionados con distintos momentos de la investigación.

Uno de los testigos esperados es Fernando Ariel Gálvez, quien puso su teléfono celular a disposición de los fiscales durante la etapa de instrucción. Según surge del expediente, Ramírez se comunicó con él el 13 de junio de 2024 para pedirle ayuda en la búsqueda de Loan.

Ese mismo día, el acusado también había contactado a la curandera Gladys Raquel Pross para consultarle si podía darle alguna pista sobre el paradero del niño. La mujer declaró este miércoles y sostuvo que le respondió que no era vidente.

También deberá comparecer Cristian González, sacerdote de 9 de Julio. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el cura estuvo en la casa de Catalina Peña durante los días posteriores a la desaparición y escuchó a familiares que no querían que hablara el hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez, quien había estado en el naranjal junto a Loan.

“Déjenlo que hable”, recordó el sacerdote que respondió en aquella situación.

Otro de los testimonios previstos es el de María Quintina Blanco, amiga de Laudelina Peña. Según consta en el expediente, durante la madrugada del 14 de junio de 2024 le escribió para preguntarle por las novedades de la búsqueda. Laudelina le respondió que estaba en la comisaría y que Loan había aparecido.

Esa comunicación forma parte de la investigación sobre la falsa noticia de la aparición del niño, que provocó que varias personas que participaban del operativo se dirigieran hacia la casa de Catalina Peña. Más tarde se confirmó que el menor no había sido encontrado.

En relación con ese episodio también declarará Vicente Gustavo Martínez, uno de los policías que participó de las primeras tareas de búsqueda durante aquella noche. En su declaración durante la instrucción, recordó que el personal regresó a la vivienda sin conocer el motivo y que, cerca de las 2.55, escuchó gritos que anunciaban la supuesta aparición del niño.

Según su relato, varias personas corrieron hacia el naranjal, pero luego regresaron a la casa de Catalina Peña. Allí había preocupación y dudas sobre la veracidad de la información. Finalmente, las autoridades realizaron llamados y averiguaciones hasta confirmar que se trataba de una falsa alarma.

La nómina de testigos citados para este jueves se completa con Ramona Noelia Sotelo, Natalí Rojas y Juan Martín Ledesma Santinón.

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en Corrientes. Desde entonces, la investigación busca esclarecer qué ocurrió con el niño y determinar las responsabilidades de los imputados en el caso.