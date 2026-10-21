Caso Nancy Godoy: hallaron objetos de la docente en la casa de una de las detenidas

La investigación continúa y se aguardan precisiones de la Fiscalía sobre los elementos secuestrados y la situación procesal de las personas involucradas.

En ese contexto, Sebastián, el hijo mayor de la docente, entregó una serie de audios de su madre. Uno en particular era la del día que llegó al casco de la estancia y estaba esperando para ir hacia la escuela, mientras que la nuera de la mujer desaparecida indicó en declaraciones a la prensa local que “Nancy no iba a salir sola de la escuela, creo que la engañaron y se fue con alguien que conocía".

"En el video que se filmó de la escuela vi que había arriba de la mesa un termo que yo le regalé y unas ropas de ella. Ahí supe que algo pasó, porque ella no iba a dejar sus cosas en la escuela”, agregó Alejandra Orbertelo.

La maestra se contactó por última vez el 7 de octubre por la noche con su hijo y, desde ese momento, no se obtuvo información de su paradero. Sin embargo, de acuerdo al parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, la denuncia recién fue radicada el 15 del mismo mes.