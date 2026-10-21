Caso Nancy Godoy: hallaron objetos de la docente en la casa de una de las detenidas

Son una ojota y una campera. Fueron encontrados por la policía durante un allanamiento en la vivienda de Rosa Leguizamón, arrestada junto a su pareja y un peón.
Un allanamiento en la casa de Rosa Leguizamón, una de las detenidas en la causa por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes, dio resultado positivo este miércoles por el hallazgo de pertenencias de la docente. Los objetos incautados por la policía provincial serían una ojota y una campera.
Los efectivos concretaron un operativo en la casa de Leguizamón, en la localidad correntina de Sauce, donde encontraron “elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación”. Ahora, serán incorporados a la causa judicial y sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la desaparición de Godoy, ocurrida dos semanas atrás.
En las últimas horas se conoció que Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, quedaron detenidos tras la declaración de urgencia que dieron ante la Justicia, y de este modo se sumaron al peón Ernesto Bordón. Dichas actuaciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González ante presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.
Leguizamón es una puestera de la zona que le facilitaba un caballo a la docente y solía acompañarla hasta la escuela rural donde trabajaba. Se trataría de la última persona que la vio.
La investigación continúa y se aguardan precisiones de la Fiscalía sobre los elementos secuestrados y la situación procesal de las personas involucradas.
En ese contexto, Sebastián, el hijo mayor de la docente, entregó una serie de audios de su madre. Uno en particular era la del día que llegó al casco de la estancia y estaba esperando para ir hacia la escuela, mientras que la nuera de la mujer desaparecida indicó en declaraciones a la prensa local que “Nancy no iba a salir sola de la escuela, creo que la engañaron y se fue con alguien que conocía".
"En el video que se filmó de la escuela vi que había arriba de la mesa un termo que yo le regalé y unas ropas de ella. Ahí supe que algo pasó, porque ella no iba a dejar sus cosas en la escuela”, agregó Alejandra Orbertelo.
La maestra se contactó por última vez el 7 de octubre por la noche con su hijo y, desde ese momento, no se obtuvo información de su paradero. Sin embargo, de acuerdo al parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, la denuncia recién fue radicada el 15 del mismo mes.
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