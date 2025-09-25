Video: Así es por dentro la casa de Florencio Varela donde asesinaron a Lara, Brenda y Morena

El recorrido comienza en el patio, totalmente abandonado. Allí se ven hojas secas, malezas altas, bolsas de basura y objetos tirados. Lo que más impacta son los muñecos colgados y los juguetes de niños, entre ellos un camión de plástico, que contrastan con la brutalidad desplegada en esa vivienda.

video Triple Crimen (1)

Otro detalle inquietante es la tierra removida en diferentes sectores. Ese hallazgo refuerza las sospechas sobre intentos de ocultamiento de pruebas o entierro de objetos relacionados con el crimen. La presencia de montículos de tierra sin explicación aparente se convirtió en una de las claves de la investigación.

Las imágenes también muestran un lavadero en estado deplorable, con botellas de cerveza y gaseosa apiladas sobre la bacha, suciedad acumulada y un aire de abandono generalizado. Todo el conjunto refleja no solo descuido, sino también un lugar usado sin ningún control, donde el horror pudo desarrollarse a puertas cerradas.

La difusión del video permite dimensionar la magnitud de lo ocurrido y comprender el espanto vivido por las víctimas. Hoy, los investigadores analizan cada detalle para reconstruir cómo se llevaron a cabo los asesinatos y quiénes participaron de manera directa en los hechos.