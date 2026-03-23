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La Gendarmería encontró 63 kilos de cocaína en una camioneta

Ocurrió durante un control en la ruta 34 en Santiago del Estero. Los ocupantes partieron de una zona fronteriza de Salta hacia La Matanza.

Efectivos de la Gendarmería Nacional descubrieron un cargamento de 63 kilos de cocaína ocultos en pisos, zócalos y huecos de ventilación de una Chevrolet Spin que iba de Salta a La Matanza, en un operativo en la ruta nacional 34 de la localidad de Casares, en Santiago del Estero.

Según informaron voceros de la fuerza de seguridad federal a la prensa, el hecho ocurrió el sábado a la noche cuando efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha de una SUV Chevrolet Spin que circulaba en dirección sudeste, hacia Santa Fe, con dos ocupantes.

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Mientras revisaban la documentación del rodado, uno de los gendarmes advirtió que las rejillas del sistema de aire acondicionado en el torpedo del vehículo dejaban ver algo fuera de lo esperado.

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Tras ver el marrón típico de los envoltorios de nylon que recubren los ladrillos de cocaína, se habilitó a una requisa profunda y así encontraron más ladrillos en el interior de los zócalos y debajo del piso del vehículo.

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Una vez que los gendarmes desarmaron los cobertores para extraer los paquetes, personal especializado del área de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería realizaron las pruebas de narcotest para acercarse a la confirmación de lo que, a esa altura, daban como un hecho. la medición posterior arrojó un peso de 63,155 kilos de cocaína.

El personal interventor dio aviso de la novedad al Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que dispuso el labrado de actuaciones para alimentar el expediente judicial y ordenó el decomiso de la droga y la detención de los dos pasajeros de la Chevrolet Spin.

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