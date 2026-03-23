La Gendarmería encontró 63 kilos de cocaína en una camioneta

Tras ver el marrón típico de los envoltorios de nylon que recubren los ladrillos de cocaína, se habilitó a una requisa profunda y así encontraron más ladrillos en el interior de los zócalos y debajo del piso del vehículo.

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Una vez que los gendarmes desarmaron los cobertores para extraer los paquetes, personal especializado del área de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería realizaron las pruebas de narcotest para acercarse a la confirmación de lo que, a esa altura, daban como un hecho. la medición posterior arrojó un peso de 63,155 kilos de cocaína.

El personal interventor dio aviso de la novedad al Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que dispuso el labrado de actuaciones para alimentar el expediente judicial y ordenó el decomiso de la droga y la detención de los dos pasajeros de la Chevrolet Spin.