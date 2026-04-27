Tusi: el consumo sube un 70% y pega fuerte en adolescentes

El fenómeno impacta además en edades cada vez más tempranas. "Tenemos un enorme problema de deserción escolar y de salud mental. Los principales consumidores son adolescentes", sostuvo Izaguirre. En ese contexto, remarcó la falta de prevención: "No hay presencia de instituciones especializadas en las escuelas para concientizar".

En la noche, su presencia se vuelve cada vez más visible. El tusi circula en grupos, se comparte y se integra a dinámicas de consumo que combinan distintas sustancias. Su precio, generalmente más alto que el de otras drogas, refuerza una imagen de exclusividad que no siempre se corresponde con su origen ni con su calidad. Esa construcción simbólica, asociada al color y a la estética, es parte de su expansión.

Detrás de ese consumo hay también un mercado en crecimiento. La producción suele ser artesanal, sin controles ni estándares. Esto facilita la circulación de productos con composiciones desconocidas y dificulta cualquier intervención. "Las fuerzas de seguridad están dos pasos atrás", afirmó Izaguirre.

El crecimiento del tusi se inscribe en un contexto más amplio, donde el consumo de sustancias se cruza con problemáticas sociales. "Advertimos que por eso crecen los casos de peleas, amenazas en escuelas y robos violentos", agregó.

En ese escenario, el tusi aparece como una sustancia que combina expansión, visibilidad y falta de información. Se presenta como sofisticada, pero en muchos casos es el resultado de mezclas sin control. Su avance, impulsado por la estética y el marketing, convive con riesgos que no siempre son percibidos por quienes la consumen.