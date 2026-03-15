Brutal asalto en La Plata: un kiosquero recibió cuatro disparos y sigue internado

El comerciante fue atacado por dos delincuentes que irrumpieron en su local de San Carlos. Recibió cuatro disparos y debió ser operado. Un policía de civil que intentó asistirlo también resultó herido. Los agresores escaparon en moto y son intensamente buscados.
Un violento episodio de inseguridad sacudió al barrio de San Carlos, en La Plata, cuando un kiosquero fue baleado durante un brutal asalto ocurrido en la noche del sábado en un comercio ubicado en 49 entre 139 y 140. El hombre recibió cuatro disparos y permanece internado tras ser intervenido quirúrgicamente.
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, dos delincuentes llegaron al lugar a bordo de una moto Yamaha de baja cilindrada y uno de ellos descendió para ingresar al local con aparentes fines de robo, mientras su cómplice permanecía afuera actuando como “campana”.
En medio de la secuencia se produjo un enfrentamiento con el comerciante, identificado como Lucas Jeremías Albo. Durante el ataque, los asaltantes efectuaron varios disparos que impactaron en la víctima. Según trascendió, tres de las balas atravesaron su cuerpo y una cuarta quedó alojada en uno de sus tobillos.
Además de los disparos, el hombre también fue golpeado en la cabeza durante el asalto, lo que agravó aún más su estado. Tras el ataque, debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.
Inicialmente fue derivado al Hospital Italiano de La Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente por el equipo médico. Posteriormente fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, donde continúa internado bajo tratamiento y con fuertes dolores a causa de las heridas, según indicaron sus familiares.
La dramática secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del comercio y de la zona. En las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, se observa el momento en que los delincuentes llegan en moto y uno de ellos ingresa al local antes de que se desencadene el ataque.
En medio del violento episodio, un policía de civil que se encontraba esperando el colectivo en las inmediaciones advirtió lo que ocurría y corrió a auxiliar al comerciante. Sin embargo, también fue agredido por los asaltantes y sufrió un golpe en la cabeza.
El efectivo fue atendido en el Hospital Italiano, donde le realizaron ocho puntos de sutura por la herida, aunque su estado no reviste gravedad.
El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona, que alertaron a la Policía tras escuchar los disparos. En pocos minutos llegaron patrulleros y se desplegó un operativo en el barrio para intentar localizar a los agresores.
La causa fue caratulada como robo agravado y lesiones y quedó a cargo de la Subcomisaría La Unión y de la Fiscalía Nº2 de La Plata, que encabeza la fiscal Betina Lacki.
Por el momento no hay sospechosos identificados ni detenidos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del área y el video del ataque, que podría resultar clave para determinar la ruta de escape de los delincuentes que huyeron en la moto tras el brutal asalto.
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