Brutal asalto en La Plata: un kiosquero recibió cuatro disparos y sigue internado

Inicialmente fue derivado al Hospital Italiano de La Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente por el equipo médico. Posteriormente fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, donde continúa internado bajo tratamiento y con fuertes dolores a causa de las heridas, según indicaron sus familiares.

La dramática secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del comercio y de la zona. En las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, se observa el momento en que los delincuentes llegan en moto y uno de ellos ingresa al local antes de que se desencadene el ataque.

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En medio del violento episodio, un policía de civil que se encontraba esperando el colectivo en las inmediaciones advirtió lo que ocurría y corrió a auxiliar al comerciante. Sin embargo, también fue agredido por los asaltantes y sufrió un golpe en la cabeza.

El efectivo fue atendido en el Hospital Italiano, donde le realizaron ocho puntos de sutura por la herida, aunque su estado no reviste gravedad.

El hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona, que alertaron a la Policía tras escuchar los disparos. En pocos minutos llegaron patrulleros y se desplegó un operativo en el barrio para intentar localizar a los agresores.

La causa fue caratulada como robo agravado y lesiones y quedó a cargo de la Subcomisaría La Unión y de la Fiscalía Nº2 de La Plata, que encabeza la fiscal Betina Lacki.

Por el momento no hay sospechosos identificados ni detenidos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del área y el video del ataque, que podría resultar clave para determinar la ruta de escape de los delincuentes que huyeron en la moto tras el brutal asalto.