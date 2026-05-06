Santa Fe: interceptaron una avioneta narco y secuestraron más de 400 kilos de cocaína

Ocho detenidos en Santa Fe

Como resultado de las tareas llevadas a cabo, el personal detectó el arribo de una aeronave a un campo investigado en inmediaciones del establecimiento Don Julio, en Vera, por lo que se procedió a la interceptación en la pista clandestina, asegurando el lugar y deteniendo a los involucrados.

En total se detuvo a ocho sospechosos, entre ellos el piloto y copiloto de nacionalidad boliviana, y se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 cargada con más de 400 kilos de cocaína.

Asimismo, se incautaron dos camionetas, una Toyota Hilux y Ford Ranger, sumado a dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, celulares y bidones de combustible, utilizados para la logística de la organización criminal.

image Operativo en Santa Fe.

En el marco de la ampliación de la investigación, brigadas de la División Operaciones Federales, con intervención de unidades de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y DUOF Roque Sáenz Peña, Santa Fe y Corrientes, se realizaron también ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios vinculados a los detenidos e investigados en Vera y Calchaquí, incluyendo zonas urbanas y rurales asociadas a la maniobra criminal.