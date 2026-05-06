Santa Fe: interceptaron una avioneta narco y secuestraron más de 400 kilos de cocaína

El operativo de la Policía Federal sucedió en la ciudad de Vera y creen que los ocho detenidos integran una organización narcocriminal.
La Policía Federal Argentina interceptó una avioneta en la localidad de Vera, provincia de Santa Fe, y logró, no solo la detención de ocho integrantes de una organización narcocriminal, sino también el secuestro de más de 400 kilos de cocaína.
La causa se inició a partir de información aportada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y fue profundizada mediante tareas de investigación, vigilancia y seguimiento realizadas por brigadas y grupos especiales desplegados en la zona.
La investigación, conforme a la información aportada, fue desarrollada durante 45 días y contó con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, con la participación del Fiscal Federal Matías Scilabra, y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, de Carlos Vera Barros.
Como resultado de las tareas llevadas a cabo, el personal detectó el arribo de una aeronave a un campo investigado en inmediaciones del establecimiento Don Julio, en Vera, por lo que se procedió a la interceptación en la pista clandestina, asegurando el lugar y deteniendo a los involucrados.
En total se detuvo a ocho sospechosos, entre ellos el piloto y copiloto de nacionalidad boliviana, y se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 cargada con más de 400 kilos de cocaína.
Asimismo, se incautaron dos camionetas, una Toyota Hilux y Ford Ranger, sumado a dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, celulares y bidones de combustible, utilizados para la logística de la organización criminal.
En el marco de la ampliación de la investigación, brigadas de la División Operaciones Federales, con intervención de unidades de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y DUOF Roque Sáenz Peña, Santa Fe y Corrientes, se realizaron también ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.
Los procedimientos se desarrollaron en domicilios vinculados a los detenidos e investigados en Vera y Calchaquí, incluyendo zonas urbanas y rurales asociadas a la maniobra criminal.
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