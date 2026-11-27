El Superior Tribunal de Justicia provincial confirmó los tres años de prisión condicional para Ricardo La Regina por el daño causado a pingüinos de Magallanes en Punta Tombo durante 2021.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra el productor rural Ricardo Adolfo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en la zona de Punta Tombo. Con el rechazo del último recurso presentado por la defensa, quedó firme la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
El caso se originó por trabajos de desmonte y apertura de caminos realizados entre agosto y diciembre de 2021 en Punta Clara, al norte de la reserva de Punta Tombo. Las intervenciones con maquinaria pesada removieron el suelo en sectores de nidificación y provocaron daños durante la temporada reproductiva de la especie.
La investigación determinó que las tareas destruyeron nidos y afectaron tanto a las crías como a los ejemplares adultos. La magnitud del daño ambiental fue reconstruida mediante imágenes satelitales, estudios cartográficos, registros fotográficos, informes técnicos y testimonios de especialistas.
La Regina había sido condenado el 20 de noviembre de 2024 a tres años de prisión condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, el fallo dispuso el decomiso de la retroexcavadora utilizada para realizar los trabajos.
En mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia. Ahora, el máximo tribunal provincial rechazó el último planteo de la defensa y dejó firme la condena contra el empresario por los hechos ocurridos en el establecimiento rural.
Las evidencias reunidas durante la investigación permitieron establecer que las intervenciones no se limitaron a modificar el terreno y destruir sectores de nidificación, sino que también provocaron la muerte de pingüinos adultos y crías.
Los trabajos se realizaron en un área de importancia para la conservación de los pingüinos de Magallanes y durante el período en que la especie se reproduce. La utilización de maquinaria pesada afectó directamente los espacios donde los animales construyen sus nidos y crían a sus pichones.
Para determinar el alcance de las consecuencias, la Fiscalía recurrió a imágenes satelitales, registros fotográficos y documentación técnica, además de las declaraciones de especialistas. Ese material permitió reconstruir las intervenciones y establecer la dimensión de los daños provocados.
El caso tuvo repercusión internacional y se convirtió en un antecedente judicial en materia de delitos ambientales en la Argentina, tanto por la magnitud del daño a la fauna silvestre como por el uso de herramientas científicas y tecnológicas para demostrar los hechos.
comentar