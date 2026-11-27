En mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia. Ahora, el máximo tribunal provincial rechazó el último planteo de la defensa y dejó firme la condena contra el empresario por los hechos ocurridos en el establecimiento rural.

Las pruebas que permitieron reconstruir el daño ambiental

Las evidencias reunidas durante la investigación permitieron establecer que las intervenciones no se limitaron a modificar el terreno y destruir sectores de nidificación, sino que también provocaron la muerte de pingüinos adultos y crías.

Los trabajos se realizaron en un área de importancia para la conservación de los pingüinos de Magallanes y durante el período en que la especie se reproduce. La utilización de maquinaria pesada afectó directamente los espacios donde los animales construyen sus nidos y crían a sus pichones.

Para determinar el alcance de las consecuencias, la Fiscalía recurrió a imágenes satelitales, registros fotográficos y documentación técnica, además de las declaraciones de especialistas. Ese material permitió reconstruir las intervenciones y establecer la dimensión de los daños provocados.

El caso tuvo repercusión internacional y se convirtió en un antecedente judicial en materia de delitos ambientales en la Argentina, tanto por la magnitud del daño a la fauna silvestre como por el uso de herramientas científicas y tecnológicas para demostrar los hechos.