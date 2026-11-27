A la situación se sumó un conflicto con los propietarios de los animales. Los habitantes del lugar denunciaron que recibieron amenazas cuando exigieron que se adoptaran medidas para evitar nuevos ataques.

“Necesitamos ayuda antes de que, además de perros, maten a una criatura”, expresó uno de los vecinos que reclama una intervención urgente de las autoridades.

El caso volvió a poner en discusión la tenencia responsable de animales, especialmente de perros de gran porte. Las disposiciones vigentes establecen que sus dueños deben garantizar condiciones de seguridad dentro de sus viviendas, mediante cerramientos que impidan que los animales escapen. Además, deben trasladarlos con correa y bozal, y asumir las responsabilidades correspondientes ante eventuales daños a terceros.