La víctima recibió una grave lesión en un brazo y perdió abundante sangre. Residentes del barrio aseguran que los animales ya atacaron a otras personas y perros.
Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada por dos perros pitbull en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. La víctima sufrió una lesión profunda en uno de sus brazos y perdió una importante cantidad de sangre. El hecho ocurrió en la calle 1, entre 422 bis y 422, donde varios vecinos acudieron a socorrerla y uno de ellos le practicó una sutura de emergencia hasta la llegada de la asistencia médica.
Según denunciaron los residentes de la zona, los mismos animales ya habrían protagonizado otros episodios violentos. Aseguran que atacaron al menos a cinco perros y a cuatro personas, lo que generó preocupación entre quienes viven en el barrio.
Los vecinos afirmaron que realizaron denuncias en la Comisaría 12ª y entregaron filmaciones para respaldar sus reclamos. Sin embargo, sostienen que los pitbulls continúan circulando sin control por la vía pública, de acuerdo con lo publicado por el portal Hecho y Derecho.
A la situación se sumó un conflicto con los propietarios de los animales. Los habitantes del lugar denunciaron que recibieron amenazas cuando exigieron que se adoptaran medidas para evitar nuevos ataques.
“Necesitamos ayuda antes de que, además de perros, maten a una criatura”, expresó uno de los vecinos que reclama una intervención urgente de las autoridades.
El caso volvió a poner en discusión la tenencia responsable de animales, especialmente de perros de gran porte. Las disposiciones vigentes establecen que sus dueños deben garantizar condiciones de seguridad dentro de sus viviendas, mediante cerramientos que impidan que los animales escapen. Además, deben trasladarlos con correa y bozal, y asumir las responsabilidades correspondientes ante eventuales daños a terceros.