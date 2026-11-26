A través de las redes sociales, el comercio familiar difundió un mensaje para confirmar la noticia y agradecer las muestras de acompañamiento recibidas. También informó que sus familiares debían completar los trámites correspondientes para trasladar sus restos desde Uruguay hacia la Argentina.

“La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”, expresaron.

Cómo ocurrió el accidente en la playa Chihuahua

El episodio sucedió cerca de las 13.30 del miércoles., según informaron medios uruguayos. El servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se encontraban en dificultades dentro del agua.

Personal de Prefectura llegó a la playa Chihuahua luego de recibir un llamado al servicio de emergencias 911.

A partir de la comunicación, personal de Prefectura se trasladó hasta la playa por tierra y también mediante una embarcación. Cuando llegaron, los dos turistas ya habían sido retirados del mar con la colaboración de otros bañistas.

En diálogo con el medio entrerriano Elonce, el hermano de la víctima relató cómo se produjo el episodio: “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”.

Un testigo que estaba en el lugar también describió la rapidez con la que ocurrió la situación: “Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”.

Mientras el hombre logró salir sin requerir maniobras de reanimación, Mayer recibió asistencia de quienes participaron del rescate. Los intentos continuaron hasta la llegada de una unidad de emergencia, pero los profesionales no pudieron reanimarla.