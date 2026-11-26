Tenía 36 años, era oriunda de Viale, Entre Ríos, y estaba de vacaciones con su pareja. El accidente ocurrió en la playa Chihuahua, cuando una ola los sorprendió mientras nadaban.
Graciela Mayer tenía 36 años, vivía en Viale, una localidad de la provincia de Entre Ríos, y había viajado a Uruguay para pasar unos días de vacaciones junto a su pareja. Este miércoles, murió ahogada en la playa Chihuahua, ubicada cerca de Punta del Este, luego de que una ola la arrastrara mientras nadaba. Su pareja logró salir del agua por sus propios medios, pero ella tuvo que ser rescatada por otros turistas que estaban en el lugar.
La mujer fue asistida por personas que se encontraban en la playa y recibió maniobras de reanimación, sin embargo, pese a los intentos por recuperarla, el personal médico que llegó al lugar constató su fallecimiento minutos después.
La noticia tuvo repercusión en Viale, donde Mayer desarrollaba distintas actividades comerciales junto a su hermano Fabián. Ambos eran propietarios de tres locales vinculados al rubro gastronómico, además, ella tenía un salón de fiestas llamado Atenas.
Quién era Graciela Mayer y a qué se dedicaba
A través de las redes sociales, el comercio familiar difundió un mensaje para confirmar la noticia y agradecer las muestras de acompañamiento recibidas. También informó que sus familiares debían completar los trámites correspondientes para trasladar sus restos desde Uruguay hacia la Argentina.
“La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”, expresaron.
Cómo ocurrió el accidente en la playa Chihuahua
El episodio sucedió cerca de las 13.30 del miércoles., según informaron medios uruguayos. El servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se encontraban en dificultades dentro del agua.
A partir de la comunicación, personal de Prefectura se trasladó hasta la playa por tierra y también mediante una embarcación. Cuando llegaron, los dos turistas ya habían sido retirados del mar con la colaboración de otros bañistas.
En diálogo con el medio entrerriano Elonce, el hermano de la víctima relató cómo se produjo el episodio: “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”.
Un testigo que estaba en el lugar también describió la rapidez con la que ocurrió la situación: “Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”.
Mientras el hombre logró salir sin requerir maniobras de reanimación, Mayer recibió asistencia de quienes participaron del rescate. Los intentos continuaron hasta la llegada de una unidad de emergencia, pero los profesionales no pudieron reanimarla.
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