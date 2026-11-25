Ante la prensa a la salida del tribunal, sostuvo que están "muy optimistas" en que el tribunal fallará en el mismo sentido: "La pena va de 2 a 5 años, con una inhabilitación de entre 5 y 10 años, que es lo justo".

"Felicitas reconoce su error, que tuvo una conducción imprudente, antirreglamentaria, pero realmente nunca tuvo intenciones de matar ni despreció la vida de Armand", expuso.

La Toretto, en el jucio.

Repercusión de la familia de la víctima

Milton Armand, hermano de Walter, conversó con la prensa y se expresó sobre el alegato de la defensa: "Lo que escuchamos es como que ella es una señorita que salió solamente a pasear por el centro".

"Si bien lo esperamos hace mucho tiempo, es difícil porque hablan de mi hermano y hacen creer que no hizo nada, que no cruzó seis semáforos en rojo a alta velocidad, ni que mató a una persona", manifestó. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de La Plata realizará la lectura del veredicto el 21 de diciembre a las 13:00.

Alegatos de la querella y la fiscalía

La audiencia del martes comenzó pasada las 09:00. con los alegatos del fiscal Martín Chiorazzi. Durante la exposición, solicitó 10 años de cárcel contra la acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Luego fue el turno del particular damnificado, representado por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, que solicitó 11 años de prisión contra Felicitas por el mismo ilícito, la inhabilitación para conducir y la colocación de una tobillera electrónica en el caso de que los jueces la prisión domiciliaria.