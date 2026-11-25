Felicitas Alvite está acusada de atropellar y matar a un motociclista en La Plata y su abogado pidió un cambio de carátula en la causa en los alegatos.
El juicio contra Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto", continuó este miércoles con el turno de los alegatos de la defensa que consideró que se debe acusar a la joven por el delito de homicidio culposo, que tiene un máximo de cinco años.
“Sin dudas la victima principal es Walter Armand, Felicitas es la segunda", expuso el abogado Flavio Gliemmo durante las conclusiones planteadas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de La Plata.
El martes la Fiscalía había pedido 10 años de prisión para Alvite, al tiempo que la querella solicitó 11 años de cárcel.
En los alegatos, la defensa pidió que se aplique la figura del artículo 84 bis, que corresponde al homicidio culposo y cambiaría la condena contra la joven.
Ante la prensa a la salida del tribunal, sostuvo que están "muy optimistas" en que el tribunal fallará en el mismo sentido: "La pena va de 2 a 5 años, con una inhabilitación de entre 5 y 10 años, que es lo justo".
"Felicitas reconoce su error, que tuvo una conducción imprudente, antirreglamentaria, pero realmente nunca tuvo intenciones de matar ni despreció la vida de Armand", expuso.
Milton Armand, hermano de Walter, conversó con la prensa y se expresó sobre el alegato de la defensa: "Lo que escuchamos es como que ella es una señorita que salió solamente a pasear por el centro".
"Si bien lo esperamos hace mucho tiempo, es difícil porque hablan de mi hermano y hacen creer que no hizo nada, que no cruzó seis semáforos en rojo a alta velocidad, ni que mató a una persona", manifestó. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de La Plata realizará la lectura del veredicto el 21 de diciembre a las 13:00.
La audiencia del martes comenzó pasada las 09:00. con los alegatos del fiscal Martín Chiorazzi. Durante la exposición, solicitó 10 años de cárcel contra la acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Luego fue el turno del particular damnificado, representado por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, que solicitó 11 años de prisión contra Felicitas por el mismo ilícito, la inhabilitación para conducir y la colocación de una tobillera electrónica en el caso de que los jueces la prisión domiciliaria.
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