La Justicia dispuso la internación psiquiátrica de Pity Álvarez por 90 días

El Juzgado Civil N°4 recibió el informe y, en atención a la evaluación ordenada y lo que resulta del escrito, "con el fin de garantizar el derecho a la salud y la integridad psíquica y física de la persona, su recuperación, rehabilitación y reintegración social", se convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú.

Se remarcó que el director del Hospital Tornú "deberá informar cada treinta días la evolución del paciente, así como cualquier otro dato de interés para las presentes".

El funcionario deberá arbitrar los medios de seguridad pertinentes para evitar el abandono de tratamiento, así como también que, hasta no obtener el alta médica, "desde ese hospital solo puede egresar vía derivación a otro efector de salud que le brinde su obra social, en ambulancia y acompañado por familiar responsable, hasta el efectivo ingreso a otro dispositivo que le sea indicado".

En la medida judicial se añade que, si el paciente se encuentra en buen estado para un traslado a una institución especializada para su salud mental y problemática extensa de consumo, estará obligado a que haya una vacante en alguna institución prestadora de su Obra Social o vía convenio.

"Caso contrario -que aún no se halle en condiciones médicas de ser derivado- hágase saber que se tendrá que reservar una vacante a favor del nombrado en una institución/dispositivo acorde a su diagnóstico de salud mental y considerando sus otras patologías clínicas, a la cual podrán trasladarlo aún pese a su negativa", concluye la resolución del Juzgado.

Para la jornada que se iba a realizar el último lunes, fueron citados a declarar siete testigos -ya lo fueron veintisiete- pero todo quedó pospuesto para mañana, miércoles. Se espera que después de esa citación judicial, el debate comenzará a ingresar en su etapa final, a fin de llegar a una sentencia. Primero, se conocerán os correspondientes alegatos. Y, luego, el veredicto final.

En las últimas horas, y previo a lo que iba a ser su presentación judicial desde el centro médico del que había intentado escaparse, uno de los abogados defensores del Pity informó, vía escrito, que "Álvarez estaba “descalzo y a los gritos” y se había solicitado la intervención de una guardia psiquiátrica".

Finalmente, el defensor legal del artista informó que, luego de la intervención médica, Pity había quedado encerrado en una habitación y que desconocía todavía el resultado de la intervención de la guardia psiquiátrica. Según su abogado, Sebastián Queijeiro, Álvarez sufrió una crisis psiquiátrica cuando intentaban trasladarlo desde terapia intermedia hacia una sala, desde la que pudiera conectarse a la audiencia.

FERNANDO BURLANDO AMENAZADO

Pasadas las horas y cuando se logró retomar la audiencia del último lunes, se informó que el viernes pasado, cerca de las 11, Fernando Burlando recibió una amenaza a través de un mensaje de audio en su teléfono. Una persona, por ahora de identidad anónima, acusó al abogado representante de la familia querellante de “atacar a Pity”.

Y, además, de defender a una persona que, según el mensaje, “estaba bien muerta” (en referencia al fallecido, Cristian Díaz). Y le advirtió que lo iba a esperar a la salida del tribunal. “Te vas a tener que hacer el comedor de vuelta porque te voy a bajar todos los dientes”.