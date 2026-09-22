Pity Álvarez chocó un auto en una estación de servicio de La Paternal y se fue sin aportar documentación

PITY ALVAREZ: CHOQUE Y FUGA

- El cantante chocó contra otro auto en una estación de servicio de Paternal.

- Pity le dijo al otro conductor: "tengo problemas legales, me tengo que ir".

- Mañana reanudan el juicio por homicidio. pic.twitter.com/lc0zsEBO2e — Vía Szeta (@mauroszeta) September 22, 2026

Al acercarse para solicitarle la información, el joven advirtió que quien estaba al volante era el músico. Según la denuncia, Álvarez se retiró de la estación sin proporcionar sus datos. En las imágenes también aparece una mujer con gorra visera que se ubicó en el asiento del acompañante antes de la maniobra.

Tras la denuncia, desde la comisaría se consultó el dominio del Bora y se constató que figura registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú. La causa quedó en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 15-A de la Policía de la Ciudad e intervino la Unidad Flagrancia Norte.

El panorama judicial del 'Pity' Álvarez

La situación se conoce mientras continúa el expediente judicial que tiene al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados imputado por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36). En ese marco, la jueza Mariana Kanefsck, del Juzgado Nacional Civil N° 4, ordenó una evaluación interdisciplinaria.

El pedido contempla 12 puntos que deberán ser analizados por el Cuerpo Médico Forense dentro de los próximos 30 días. El objetivo es determinar la capacidad jurídica del músico y su posibilidad de desenvolverse en distintas actividades cotidianas.

Debido a su situación, cuenta con una defensora pública y su hermana Silvina Álvarez Congiú fue designada como “apoyo provisorio”, con responsabilidad sobre la gestión y administración de los recursos de salud necesarios para su atención. Además, se dispuso un estudio socioambiental en su domicilio, que estará a cargo del Centro de Orientación a la Víctima de la Policía Federal Argentina.

Pity” Álvarez afronta una nueva audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz, esta vez con seis médicos y peritos citados a declarar.

La medida también fue comunicada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y a la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El resultado de los estudios podría tener incidencia en el proceso penal, donde se analiza si comprende que está siendo juzgado.

Durante las primeras audiencias, el músico respondió algunos datos personales. En las jornadas posteriores, bostezó, se durmió y hasta llegó a descomponerse después de registrar un pico de glucemia y presión alta.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro les señalaron a sus defensores, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, que la asistencia del imputado a las audiencias no resulta obligatoria, aunque constituye un derecho.

Queijeiro acompaña al músico desde hace más de 15 años y fue quien lo llevó a entregarse a la Policía después del crimen. El abogado sostiene que no logra comprender plenamente lo que ocurre dentro del proceso y que necesita una atención especial. También representa a su hermana en el expediente de curatela, que, según afirmó, “ha tenido resultados favorables”. Sin embargo, el cantante tiene a su celular y su computadora con las cámaras tapadas con cinta porque dice que se “siente observado y perseguido”.

Este miércoles tendrá lugar una nueva audiencia del juicio. Allí está previsto que declare Cristina Congiú, madre del músico.