Pity Álvarez chocó un auto en una estación de servicio de La Paternal y se fue sin aportar documentación

El episodio ocurrió durante la madrugada en un local ubicado sobre avenida San Martín. El dueño, de 24 años, denunció que el cantante realizó una mala maniobra y terminó impactando contra su Peugeot mientras cargaba combustible.
Cristian 'Pity' Álvarez volvió a estar en el centro de la escena, sin música de por medio y con otra infracción: mientras conducía su Volkswagen Bora en la madrugada, entró a una estación de servicio y, por una mala maniobra, tocó al auto de un joven que estaba cargando nafta. ¿La solución? Escapar sin entregar la documentación corresponiente.
El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana de este martes, en una Shell situada sobre avenida San Martín al 2400, en la esquina con Nicasio Oroño. El lugar está ubicado en La Paternal, en el límite con Villa General Mitre.
De acuerdo con fuentes policiales, el joven estaba afuera de su Peugeot 208 esperando mientras le cargaban combustible, cuando fue embestido por el otro vehículo. Las cámaras de seguridad registraron que el Bora avanzó aproximadamente un metro, en dirección a un árbol, y después realizó una maniobra de marcha atrás junto a los surtidores.
En ese movimiento terminó golpeando al 208, que se encontraba detenido. El conductor del Peugeot reaccionó y le hizo señas al otro automovilista para reclamarle por lo sucedido. El impacto provocó daños en las dos puertas del lado del acompañante.
Al acercarse para solicitarle la información, el joven advirtió que quien estaba al volante era el músico. Según la denuncia, Álvarez se retiró de la estación sin proporcionar sus datos. En las imágenes también aparece una mujer con gorra visera que se ubicó en el asiento del acompañante antes de la maniobra.
Tras la denuncia, desde la comisaría se consultó el dominio del Bora y se constató que figura registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú. La causa quedó en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 15-A de la Policía de la Ciudad e intervino la Unidad Flagrancia Norte.
La situación se conoce mientras continúa el expediente judicial que tiene al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados imputado por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36). En ese marco, la jueza Mariana Kanefsck, del Juzgado Nacional Civil N° 4, ordenó una evaluación interdisciplinaria.
El pedido contempla 12 puntos que deberán ser analizados por el Cuerpo Médico Forense dentro de los próximos 30 días. El objetivo es determinar la capacidad jurídica del músico y su posibilidad de desenvolverse en distintas actividades cotidianas.
Debido a su situación, cuenta con una defensora pública y su hermana Silvina Álvarez Congiú fue designada como “apoyo provisorio”, con responsabilidad sobre la gestión y administración de los recursos de salud necesarios para su atención. Además, se dispuso un estudio socioambiental en su domicilio, que estará a cargo del Centro de Orientación a la Víctima de la Policía Federal Argentina.
La medida también fue comunicada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y a la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El resultado de los estudios podría tener incidencia en el proceso penal, donde se analiza si comprende que está siendo juzgado.
Durante las primeras audiencias, el músico respondió algunos datos personales. En las jornadas posteriores, bostezó, se durmió y hasta llegó a descomponerse después de registrar un pico de glucemia y presión alta.
Los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro les señalaron a sus defensores, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, que la asistencia del imputado a las audiencias no resulta obligatoria, aunque constituye un derecho.
Queijeiro acompaña al músico desde hace más de 15 años y fue quien lo llevó a entregarse a la Policía después del crimen. El abogado sostiene que no logra comprender plenamente lo que ocurre dentro del proceso y que necesita una atención especial. También representa a su hermana en el expediente de curatela, que, según afirmó, “ha tenido resultados favorables”. Sin embargo, el cantante tiene a su celular y su computadora con las cámaras tapadas con cinta porque dice que se “siente observado y perseguido”.
Este miércoles tendrá lugar una nueva audiencia del juicio. Allí está previsto que declare Cristina Congiú, madre del músico.
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