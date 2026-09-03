El estudiante de 21 desaparecido en La Plata fue hallado en Córdoba

Esa versión descartó las hipótesis de algún hecho de inseguridad o una partida voluntaria motivada por un conflicto afectivo. El planteo también le dio un marco a un caso que, desde el cominzo del hecho, había tenido señales difíciles de interpretar.

El joven, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se había retirado el lunes de una entrega tras manifestar que se sentía mal.

"Él había estado todo el fin de semana sin dormir preparando todo porque era una entrega. Yo creo que se esforzó demasiado por cumplir y se descompuso", relató días atrás su mamá, Alicia, en diálogo con Crónica TV.

Luego de su desaparición, las cámaras de seguridad de la ciudad de Punta Lara registraron al joven caminando por la zona de la avenida Almirante Brown y luego se dirigió hacia una parada de la Línea 275 de colectivo.

Mientras subía a la unidad, cerca de las 14.35, le mandó un mensaje a su hermano en el que le informaba cuál era la contraseña de su computadora: “Ahí decía que la clave de la notebook era ‘paintball’, por cualquier cosa, si necesitás”, contó Gustavo, su papá.

Ese mensaje llamó la atención de la familia, por lo que intentan determinar si dentro de la computadora hay información sobre su paradero.

Se supo, por el seguimiento de las cámaras, que Martínez volvió a La Plata, pero se dirigió hasta la estación del Tren Roca con destino a Constitución. Como siempre, debía bajarse en Berazategui, pero no lo hizo.