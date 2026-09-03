Buscan a un estudiante de 21 años que desapareció tras salir de la facultad en La Plata

Fue en ese lugar donde ocurrió uno de los hechos que más llamó la atención de sus familiares. Cerca de las 14.35, mientras subía al colectivo, Mariano le envió un mensaje a su hermano Lucas, de 19 años.

En ese mensaje le indicó la contraseña de su computadora. Su papá, Gustavo, contó que le escribió: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”. La contraseña que le pasó fue “paintball”.

El mensaje generó preocupación entre sus padres, quienes ahora intentan determinar si la computadora contiene algún dato que pueda ayudar a establecer qué ocurrió con el joven.

El recorrido de Mariano antes de desaparecer

A través del seguimiento de las cámaras, los investigadores pudieron establecer que Mariano regresó hacia La Plata después de estar en Punta Lara. Cerca de las 16, tomó un tren de la línea Roca con destino a Constitución.

Durante parte del viaje estuvo acompañado por un compañero de la facultad, quien descendió en Hudson. Mariano continuó en la formación y no bajó en Berazategui, donde debía descender para regresar a su casa.

Sus padres explicaron que el joven solía quedarse dormido durante los viajes en tren, especialmente teniendo en cuenta el cansancio que acumulaba después de haber pasado varios días preparando su trabajo.

La familia comenzó a preocuparse seriamente el lunes por la noche, cuando Mariano no regresó a su domicilio. Durante la tarde habían intentado comunicarse con él, pero no obtuvieron respuesta.

“Él nunca se quedó sin avisar, no era de quedarse. Alguna vez sí se quedó por algún partido, pero me avisaba igualmente, nunca sin avisar”, contó su familia.

La última ubicación conocida del teléfono llevó a sus padres hasta Punta Lara, un lugar al que, según explicaron, Mariano no acostumbraba a ir. Esa misma noche viajaron hasta Ensenada para intentar encontrarlo y solicitaron asistencia al 911.

El pedido de la familia

Los padres de Mariano consideran que el agotamiento y el estrés por la entrega universitaria podrían haber influido en su estado de ánimo, aunque todavía no hay certezas sobre qué ocurrió después de que abordó el tren hacia Constitución.

Ahora la investigación busca reconstruir sus movimientos posteriores mediante cámaras de seguridad, registros del transporte y otros elementos que permitan establecer dónde estuvo después de llegar a la Ciudad de Buenos Aires.

Mariano tiene 21 años, pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Sus familiares, amigos y allegados continúan difundiendo su fotografía para intentar obtener información que permita encontrarlo.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a determinar su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 911.