La Matanza: asesinan a un comisario rertirado de la Policía Federal en su casa

Según informaron fuentes judiciales, los ladrones maniataron a la víctima y lo dejaron tendido en el suelo. El hallazgo se produjo luego de que un vecino, alertado por ruidos extraños y al notar la puerta abierta, activara la alarma comunitaria y llamara al 911. Al ingresar, los efectivos de la Comisaría 9ª de Lomas del Millón encontraron la casa revuelta y el cuerpo de Arizaga, de 60 años, inmóvil y con las manos atadas.

El comisario retirado no presentaba heridas de bala

Si bien la autopsia determinará las causas del fallecimiento, los investigadores señalaron que no presentaba heridas de bala ni de arma blanca. Una de las hipótesis es que el ex comisario pudo haber muerto de un infarto producto del ataque. No obstante, la causa quedó caratulada como homicidio en ocasión de robo.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, tomó intervención en el caso. A pesar de encontrarse abocado al esclarecimiento del reciente triple femicidio narco que conmociona a la zona, se trasladó a la escena del crimen a las dos de la madrugada y dispuso las primeras medidas: relevamiento de cámaras de seguridad, peritajes forenses y la búsqueda del vehículo utilizado en la fuga, un Chevrolet Cruze blanco que escapó hacia la avenida Díaz Vélez.

Vecinos de la zona describieron el clima de conmoción y miedo que dejó el hecho. “Era una persona muy respetada, no se merecía un final así”, dijo un comerciante cercano que fue testigo de la llegada de la policía.