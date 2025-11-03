Asaltaron a Big Ari de Gran Hermano y el ladrón le pidió que haga Reiki: "Me hiperventilé"

"Empiezo a Hiperventilarme. Mi papá se para, luego se sienta y nos da la espalda... Imagínense una cama matrimonial: yo en una punta, mi mamá en el medio, atados todos...", contextualizó Ariel, sobre el momento en que empieza a "perder el control personal" y sentirse mal", compartió Ariel, en un móvil con Crónica HD.

"Mi mamá, escuchá esta porque es sensacional, me empieza a hacer Reiki. No sé qué dice mi viejo que el chorro le dice ´si, hágale reiki, que yo también sé y eso es bueno´. Nos alcanza una botella de agua. Y, de repente, el chorro estaba charlando con mi mamá sobre Reiki, subrealista...", definió, Ansaldo.

"En ese momento te tranquilizás y después vino la bandita de desmantelar el quincho y se le ocurrió que en el taparrollo (antiguamente la gente guardaba dinero en los taparrollo de las ventanas). Eran profesionales porque sabían a donde se podía esconder la guita. Ni yo sé a dónde guardarla porque no tengo", desarrolló el exparticipante del reality show, conocido como Big Ari.

LA TRISTEZA DE ARIEL

“Esta vez, no solo desmoronaron toda mi casa, y se llevaron tomo mi pasado material, me llevaron la sonrisa, me llevaron... esta vez sí que me vencieron, lo lograron al menos ahora, al menos hoy que es el segundo día desde todo lo que pasó", expresó Ariel, desde sus redes sociales.

“Voy a estar mejor... con todo lo que pasó hoy, uno inexorablemente se siente vencido, frustrado, porque venía de meses de cambiar mi cuerpo, de peder peso, de perder laburo, opciones, pero tenés que seguir, que cuidar a tus viejos y ocuparte de tu vida. No tengo mi teléfono, así que si reciben algún mensaje mío por WhatsApp durante el día no soy yo. Les aviso cuando recupere mi línea”.