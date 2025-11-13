La Matanza: avanza el segundo proyecto más importante de viviendas del país

Durante una recorrida por el predio en construcción, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó: “Hace muchísimos años que las vecinas y vecinos de Ciudad Evita estaban esperando una obra impresionante como esta, más de 300 viviendas con espacios verdes, jardines y lugares de encuentro para las familias".

“Estas viviendas nos llenan de orgullo, porque significan dignidad, trabajo y futuro para miles de familias. El pueblo es feliz cuando hay trabajo, cuando hay empleo y cuando ve crecer barrios hermosos como este”, resaltó el jefe comunal.

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, agradeció al Intendente Fernando Espinoza por la “férrea voluntad de hacer obras para el pueblo de La Matanza” y destacó la extensión y el ritmo de la iniciativa: “Esta es la segunda obra de viviendas más importante del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, por su magnitud, calidad e inversión. Algunas unidades ya superaron un avance del 70%, y todas estas viviendas de La Matanza vienen avanzando a un ritmo muy elevado”.

Por último, Fernando Espinoza aseveró: “Mientras Milei paraliza la obra pública y abandona a las trabajadoras y trabajadores, nos llena de orgullo nuestro gobernador Axel, nuestra vicegobernadora Verónica, que todos los días le están dando pelea al desastre económico del Gobierno nacional”, y concluyó: “Nosotros vamos a continuar generando desarrollo, trabajo y la esperanza de que hay otro camino y, a través de él, un futuro mejor para toda una Argentina”.

Cabe destacar, que continúa abierta la inscripción para el acceso a las nuevas viviendas de Ciudad Evita. Las y los interesados en calificar en la adjudicación de las mismas, pueden hacerlo ingresando a lamatanza.gov.ar/habitat/inscripcionviviendas. De esta manera, La Matanza sigue cumpliendo el sueño de la casa propia a cientos de miles de familias del distrito.