Alerta en La Matanza: piden no salir de sus casas

La medida preventiva busca evitar posibles afecciones respiratorias o intoxicaciones derivadas del humo y los gases emanados de la planta agroquímica siniestrada.

El Municipio de La Matanza emitió una alerta dirigida a los vecinos de Virrey del Pino y áreas circundantes, como consecuencia de la impactante explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en el partido de Ezeiza.

El Municipio también solicitó a los residentes "seguir únicamente la información oficial del Municipio y de los equipos de emergencia". Finalmente, recordaron que "ante cualquier síntoma o emergencia, deben comunicarse al 107".

El aeropuerto de Ezeiza funciona con normalidad

El aeropuerto de Ezeiza se encuentra operando de manera habitual. Mientras tanto, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, calificó el incendio en la planta agroquímica como "incontrolable". Producto de la explosión, al menos 15 heridos fueron trasladados a la Clínica Monte Grande, todos fuera de peligro.

