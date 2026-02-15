La Matanza: lo buscaban por robo agravado y lo encontraron escondido en un freezer

El delincuente, conocido como "Iceman", tenía signos de principio de hipotermia. Estaba prófugo desde el 2 de febrero, cuando había asaltado a una mujer junto con un cómplice. Cuenta con antecedentes penales.
Un hombre que era intensamente buscado en el distrito bonaerense de La Matanza fue encontrado en las últimas horas oculto dentro de un freezer y con signos de principio de hipotermia. El hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado por personal de la DDI en una vivienda de González Catán, donde finalmente lo capturaron.
El detenido fue identificado como Alexis Alejandro González, de 28 años, que permanecía prófugo desde el 2 de febrero pasado. Ese día, junto a un cómplice, asaltó a una mujer en la vía pública mediante el uso de violencia, lo que dio inicio a una persecución policial. Durante la fuga en moto, los sospechosos chocaron contra un patrullero. En el lugar fue aprehendido el acompañante, mientras que González consiguió escapar y mantenerse oculto hasta ahora.
Tras una investigación, los efectivos llegaron a una vivienda en la intersección de las calles Joaquín del Pino y Rosas. Si bien su pareja aseguró que no se encontraba allí, los agentes entraron para inspeccionar el domicilio. El acusado, conocido en el ambiente delictivo como “Iceman”, fue hallado dentro de un freezer donde quiso esconderse.
Al ser descubierto, pidió fumar “un último cigarrillo” antes de quedar detenido, solicitud que fue rechazada. De inmediato fue esposado por los agentes.
Luego de su arresto, debió recibir asistencia médica por un cuadro inicial de hipotermia. Ahora, enfrenta una posible condena que podría superar los diez años de prisión. González posee antecedentes penales por abuso sexual, robo y violencia familiar, con causas en trámite en distintos departamentos judiciales de la Provincia.
En el procedimiento se secuestraron la motocicleta utilizada en la fuga del 2 de febrero, varios teléfonos celulares de alta gama, una pistola Hi Power con 11 municiones listas para su uso, dos cargadores, un chaleco antibalas y la ropa presuntamente empleada durante el asalto.
comentar