La Matanza reconoció a sus deportistas que representan al distrito en el país y el mundo

Durante el acto, se destacó el rol de los polideportivos municipales como espacios de acceso gratuito, donde se desarrollan actividades físicas, recreativas y formativas para niñas, niños y jóvenes. Desde el Gobierno local señalaron que estas políticas buscan garantizar igualdad de oportunidades y fomentar valores como el trabajo en equipo y la convivencia.

El intendente Fernando Espinoza, quien además preside la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezó la entrega de reconocimientos junto a la secretaria de Deportes, Jorgelina Bertoni. Allí se entregaron los premios Matanza de Oro a dos figuras destacadas: Lautaro Di Lollo, jugador de Boca Juniors e integrante de la Selección Argentina sub-20, y el árbitro Maximiliano Nicolás Ramírez, designado para participar del Mundial 2026.

Infraestructura y proyección

Desde el Ejecutivo local se remarcó que la política deportiva incluye el fortalecimiento de la infraestructura existente y la proyección de nuevos espacios, entre ellos el Polideportivo Lionel Messi, previsto para inaugurarse en Virrey del Pino. Según indicaron, será uno de los complejos más grandes del país.

En el cierre del evento, Espinoza planteó una diferencia entre el enfoque del Gobierno nacional y el del Gobierno local en materia de inversión deportiva, y sostuvo que el municipio continuará apostando al deporte social como herramienta de integración y desarrollo comunitario.