Una vez en el hospital, el joven recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones que presentaba.

El arma

Los primeros datos de la investigación indican que se habría utilizado una pistola calibre .22. El adolescente de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado, aunque todavía deben establecerse las circunstancias precisas del hecho.

La investigación preliminar señala que se habría utilizado una pistola calibre .22 para efectuar los disparos.

Uno de los interrogantes centrales es cómo el arma ingresó a la escuela y qué ocurrió antes de que se produjeran los disparos.

Antes de ingresar al quirófano, la víctima habría conversado con personal de enfermería y manifestado que el adolescente señalado como autor de los disparos era su amigo. Según la información, el estudiante habría dicho que los disparos se produjeron accidentalmente mientras su compañero le mostraba el arma.

No obstante, esa versión no fue corroborada hasta el momento. Los investigadores deberán establecer si coincide con el resto de las pruebas y reconstruir la secuencia de los hechos.