Efectivos de la Comisaría Sur 4.ª de Villa Dorrego acudieron al establecimiento tras un llamado al 911.
El estudiante herido tiene 18 años y recibió disparos en el abdomen y un brazo. Antes de ser operado, habría dicho que el arma se disparó accidentalmente mientras su amigo se la mostraba.
Un adolescente de 17 años fue demorado este miércoles luego de que un compañero de 18 resultara herido de bala dentro de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio ocurrió en uno de los baños de la Escuela N.º 58 y dejó a la víctima con heridas en el abdomen y un brazo. El joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde ingresó al quirófano.
El caso quedó bajo investigación para determinar cómo se produjo el episodio, si los disparos fueron accidentales y cómo llegó el arma de fuego al establecimiento educativo.
La escuela está ubicada en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Según fuentes policiales a la prensa, el llamado al 911 se registró a las 12.56 de este miércoles.
Un móvil de la Comisaría Sur 4.ª de Villa Dorrego llegó al lugar a las 13.01, cinco minutos después de recibir la alerta. Sin embargo, los efectivos encontraron que el estudiante herido ya había sido trasladado por docentes en un vehículo particular hacia un centro de salud de la zona.
Una vez en el hospital, el joven recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones que presentaba.
Los primeros datos de la investigación indican que se habría utilizado una pistola calibre .22. El adolescente de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado, aunque todavía deben establecerse las circunstancias precisas del hecho.
Uno de los interrogantes centrales es cómo el arma ingresó a la escuela y qué ocurrió antes de que se produjeran los disparos.
Antes de ingresar al quirófano, la víctima habría conversado con personal de enfermería y manifestado que el adolescente señalado como autor de los disparos era su amigo. Según la información, el estudiante habría dicho que los disparos se produjeron accidentalmente mientras su compañero le mostraba el arma.
No obstante, esa versión no fue corroborada hasta el momento. Los investigadores deberán establecer si coincide con el resto de las pruebas y reconstruir la secuencia de los hechos.
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