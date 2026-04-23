En Estados Unidos una mujer disparó en una estación de servicio y todo quedó grabado

f768x1-854506_854633_5050 La mujer fue captada mientras sostenía un arma dentro del local antes de disparar.

La Policía indicó que ninguna otra persona resultó lesionada durante el episodio, a pesar de que se trata de un espacio de circulación frecuente.

Para avanzar en la identificación de la sospechosa, las autoridades ofrecieron una recompensa de aproximadamente 2.500 dólares a quienes aporten información relevante.