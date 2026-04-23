En Estados Unidos una mujer disparó en una estación de servicio y todo quedó grabado

El ataque se produjo durante un intento de robo en el estado de Maryland, y quedó registrado en cámaras de seguridad. La Policía busca a la sospechosa.

Una mujer disparó contra un empleado de una estación de servicio en el estado de Maryland, en Estados Unidos, durante un intento de robo que terminó con el trabajador gravemente herido. La policía ofreció una recompensa de US$ 2.500 para quien aporte datos para atrapar a la sospechosa.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes fueron difundidas por la Policía en el marco de la búsqueda de la agresora. En el video se observa a la sospechosa dentro del comercio, sosteniendo un revolver y gritando antes de efectuar los disparos.

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Según informaron las autoridades, la secuencia muestra cómo la mujer confronta al empleado en el interior de la estación de servicio, y en medio de la situación, eleva el tono de voz y, casi de manera inmediata, dispara contra el trabajador.

El hombre resultó gravemente herido producto del ataque y fue trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre su evolución.

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La mujer fue captada mientras sostenía un arma dentro del local antes de disparar.

La mujer fue captada mientras sostenía un arma dentro del local antes de disparar.

La Policía indicó que ninguna otra persona resultó lesionada durante el episodio, a pesar de que se trata de un espacio de circulación frecuente.

Para avanzar en la identificación de la sospechosa, las autoridades ofrecieron una recompensa de aproximadamente 2.500 dólares a quienes aporten información relevante.

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