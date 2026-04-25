Mataron a un estudiante de 21 años para robarle el celular

Un disparo en el abdomen

En ese momento, el delincuente efectuó un disparo que impactó en el abdomen del joven. Tras el ataque, el agresor regresó rápidamente al vehículo y escapó junto a sus cómplices. En la escena quedó la mochila, mientras que los ladrones solo lograron llevarse el teléfono.

Gravemente herido, Rivero logró cruzar la calle y pedir ayuda a una vecina que se disponía a ingresar a su vivienda. La mujer lo asistió y lo resguardó hasta la llegada de los servicios de emergencia. Poco después, fue trasladado de urgencia a una clínica de Banfield, donde finalmente falleció como consecuencia de la herida de bala.

Tras el hecho, intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, que junto a efectivos policiales inició un relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos y determinar que el vehículo utilizado en el crimen había sido robado horas antes en Lanús.

La investigación del crimen

La pesquisa permitió establecer que la banda estaba integrada por al menos cuatro delincuentes armados que actuaban de manera coordinada. Incluso, minutos antes del homicidio, habían sustraído una Renault Kangoo que habría sido utilizada como vehículo de apoyo durante la secuencia delictiva.

Mediante el seguimiento con cámaras y sistemas de lectura de patentes, los investigadores localizaron el Volkswagen Voyage en Avellaneda, mientras que la Kangoo fue encontrada abandonada en la localidad de Monte Chingolo. Fue en ese lugar donde los efectivos detectaron movimientos sospechosos de varios jóvenes que, al advertir la presencia policial, ingresaron rápidamente a una vivienda.

Con una orden de allanamiento de urgencia, los agentes irrumpieron en el domicilio y lograron detener a dos sospechosos identificados como Lautaro Ezequiel Silva, de 21 años y con antecedentes por robo, y Miguel Ángel Silva, de 25. Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir -entre ellas buzos tipo canguro- y calzado que habría sido utilizado al momento del crimen.

Además, se realizaron pericias en los vehículos recuperados, donde se levantaron rastros papilares y muestras para análisis genético que serán clave para determinar la participación de cada uno de los involucrados.

Más sospechosos identificados

En tanto, los investigadores ya identificaron a otros dos sospechosos, quienes permanecen prófugos y sobre los cuales pesa una orden de captura. Según trascendió, los detenidos declararon ante los policías que ellos solo viajaban en el vehículo utilizado en el hecho y negaron haber sido los autores del disparo.

La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Espejo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Lomas de Zamora, quien imputó a los detenidos por el delito de homicidio criminis causa, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. Mientras tanto, la investigación continúa para dar con el resto de los integrantes de la banda y esclarecer completamente el hecho.