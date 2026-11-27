El reclamo argentino tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 210 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y de la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

Según los datos expuestos por la representación argentina durante las audiencias, el emprendimiento contempla la perforación de hasta 26 pozos y la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo, en el marco de un proyecto con un horizonte de explotación de 30 años.

La Argentina solicitó que se impidan nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura para la producción de hidrocarburos, así como la utilización de la información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de sus derechos.

Asimismo, reclamó que se garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección y preservación del medio ambiente marino y que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia.

La defensa argentina fundamentó su presentación en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, referidas a la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.

La última de esas resoluciones, aprobada en 1976, insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia.

Por su parte, la representación británica solicitó el rechazo de la totalidad de las medidas provisionales, cuestionó la competencia del futuro tribunal arbitral y negó que existan condiciones de urgencia o riesgos de daños irreparables que justifiquen su adopción.