Felicitas Alvite está acusada de atropellar y matar a un motociclista en La Plata. La juzgan bajo la figura de por homicidio simple con dolo eventual.
El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como "La Toretto", acusada de atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand en 2024, se reanudó este martes donde la Fiscalía pidió en sus alegatos 10 años de prisión.
Según informaron fuentes del caso, la audiencia comenzó pasadas las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata, con los alegatos del fiscal Martín Chiorazzi. Durante la exposición, solicitó 10 años de cárcel contra la acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Pasadas las 11.00 se dispuso un receso y luego fue el turno de la querella del particular damnificado, representado por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.
La querella solicitó 11 años de prisión contra Felicitas por el mismo ilícito, la inhabilitación para conducir y la colocación de una tobillera electrónica en el caso de que los jueces la prisión domiciliaria.
Finalmente, los magistrados dispusieron un nuevo cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10 para que los defensores Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, asesores legales de Alvite, y la defensora oficial Raquel Ponzinibio, a cargo de Valentina Velázquez, señalada por su participación en la picada mortal, den a conocer sus alegatos.
En esta ocasión, de acuerdo a la información aportada a este medio, Gliemmo solicitaría un cambio de carátula a “homicidio culposo”.
Durante el debate, la joven pidió perdón y se quebró frente a la familia de la víctima: "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día".
Alvite se encuentra imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual y podría recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión, aunque la defensa pretende que se cambie a ‘homicidio culposo’, ya que, según consideran, la joven no tuvo intención de provocar el fallecimiento de Armand. Y con respecto a Velázquez, está sindicada por una prueba de velocidad temeraria.
El accidente se produjo en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de 13 y 522, cuando las dos jóvenes circulaban a alta velocidad, pasaron varios semáforos en rojo y en uno de los cruces Alvite embistió a Armand, quien falleció poco después como consecuencia del fuerte impacto.
De acuerdo con los peritajes, la joven circulaba a unos 82 kilómetros por hora cuando atropelló al motociclista, mientras que su defensa trató de remarcar que la “Toretto” intentó frenar e incluso esquivar al motociclista para evitar el choque.
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