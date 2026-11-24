La Toretto está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Finalmente, los magistrados dispusieron un nuevo cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10 para que los defensores Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, asesores legales de Alvite, y la defensora oficial Raquel Ponzinibio, a cargo de Valentina Velázquez, señalada por su participación en la picada mortal, den a conocer sus alegatos.

En esta ocasión, de acuerdo a la información aportada a este medio, Gliemmo solicitaría un cambio de carátula a “homicidio culposo”.

Durante el debate, la joven pidió perdón y se quebró frente a la familia de la víctima: "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día".

Alvite se encuentra imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual y podría recibir una pena de entre ocho y 25 años de prisión, aunque la defensa pretende que se cambie a ‘homicidio culposo’, ya que, según consideran, la joven no tuvo intención de provocar el fallecimiento de Armand. Y con respecto a Velázquez, está sindicada por una prueba de velocidad temeraria.

El hecho

El accidente se produjo en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de 13 y 522, cuando las dos jóvenes circulaban a alta velocidad, pasaron varios semáforos en rojo y en uno de los cruces Alvite embistió a Armand, quien falleció poco después como consecuencia del fuerte impacto.

De acuerdo con los peritajes, la joven circulaba a unos 82 kilómetros por hora cuando atropelló al motociclista, mientras que su defensa trató de remarcar que la “Toretto” intentó frenar e incluso esquivar al motociclista para evitar el choque.