Villa Ballester: video de cómo balearon a un repartidor en la pierna para robarle la moto

ssstwitter.com_1772030331071 El video qque capta cuando el repartidor es abordado por los motochorros en Villa Ballester.

Uno de los proyectiles le impactó directamente en el gemelo derecho, lo que obligó al joven a tirar la moto a un costado del camino justo cuando los asaltantes se le fueron encima. A pesar de la herida y sin ofrecer resistencia, la víctima logró alejarse de la escena rengueando para intentar ponerse a salvo. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el violento episodio y captaron los desesperantes gritos de auxilio del trabajador mientras buscaba refugio.

Luego de avanzar unos metros, el repartidor recibió asistencia de vecinos que salieron a la calle tras escuchar los disparos y los pedidos de ayuda. Estas personas le realizaron un torniquete de emergencia para frenar la hemorragia hasta que pudo ser trasladado. Actualmente, el joven se encuentra internado en un hospital local, pero los médicos confirmaron que está fuera de peligro. Los delincuentes, por su parte, escaparon hacia una zona cercana y todavía no pudieron ser identificados por la policía.

Una vecina que fue testigo de lo ocurrido relató la secuencia del ataque y la posterior huida: "Escuchamos unos estruendos fuertes, yo diría que eran de la moto". La mujer describió que al asomarse por la ventana vio el momento exacto en el que los ladrones se reagrupaban para escapar: "Cuando lo llaman, él sube con un arma y se van para el lado de la villa", detalló sobre los movimientos de los agresores.

El hecho generó una fuerte indignación en el barrio, donde quienes viven allí aseguran que los robos son una constante y que no hay presencia de patrulleros en las calles. Al respecto, la misma vecina reclamó con dureza por la situación que atraviesan a diario y expresó: "Están robando mucho, la policía no existe".