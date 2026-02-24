Policiales |

Lanús: un policía de la Federal mató a un motochorro de 14 años

El efectivo fue interceptado por motochorros en Monte Chingolo. Se defendió a los tiros y resultó ileso. Murió uno de los asaltantes y hay otro que quedó herido.

Un violento enfrentamiento armado ocurrió el lunes por la tarde en Monte Chingolo, partido de Lanús, cuando un sargento del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) mató a un motochorro adolescente de 14 años que intentó asaltarlo. El efectivo de la Policía Federal se encontraba fuera de servicio y regresaba a su casa al momento del ataque.

El motochorro de 14 años murió al instante tras el tiroteo en Lanús.

El hecho se produjo en el cruce de las calles Coronel Álvarez y Yapeyú. Según informaron fuentes policiales, el sargento circulaba en su moto Honda Titán negra cuando fue interceptado por al menos dos delincuentes armados que se movilizaban en otra moto. Uno de los asaltantes descendió del rodado y le apuntó directamente con un arma para exigirle el vehículo. Ante la amenaza, el policía sacó su arma reglamentaria y se desencadenó un feroz tiroteo en plena vía pública.

Como consecuencia de los disparos, el adolescente de 14 años murió en el lugar en el acto. Además, a pocas cuadras de la escena, fue hallado otro joven herido de bala, quien fue asistido y quedó bajo investigación ante la sospecha de haber participado en el intento de robo. El efectivo policial, por su parte, resultó ileso tras el enfrentamiento y fue trasladado a la Comisaría 6ª para cumplir con los trámites legales correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús. La fiscalía ordenó el secuestro del arma del sargento para las pericias de rigor y caratuló la causa como tentativa de robo con arma y homicidio. Sin embargo, debido a que los primeros indicios apuntan a una situación de legítima defensa, se decidió no tomar medidas de restricción de la libertad contra el policía federal mientras se termina de reconstruir la mecánica del hecho.

