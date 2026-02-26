Giro en el caso Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

El planteo fue impulsado por el defensor ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, Ignacio Nolfi, luego de que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazara el recurso extraordinario federal presentado por la defensa original.

Según consta en la presentación, el eje central del reclamo se basa en una presunta vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El escrito sostiene que existieron intereses contrapuestos entre los imputados y que, pese a ello, se mantuvo una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso.

En ese sentido, el defensor remarcó que la propia sentencia reconoció que Lucas Pertossi “no fue observado golpeando a la víctima, no tuvo contacto físico con ella y actuó en un foco distinto del enfrentamiento”. Sin embargo, esa situación particular habría sido sostenida bajo una estrategia conjunta con el resto de los acusados.

Además, el planteo advierte que el abogado que intervino en el juicio habría desistido de producir testimonios potencialmente favorables para Pertossi, pero que eventualmente podían comprometer la posición de otros imputados, lo que, según la defensa actual, refuerza la hipótesis de un patrocinio condicionado por intereses cruzados.

Pertossi fue uno de los tres condenados a 15 años de prisión como partícipe necesario, junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz. En tanto, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi recibieron prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

En la mañana del 18 de enero de 2020 los rugbiers fueron detenidos acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa. Los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

El homicidio de Fernando Báez Sosa ocurrió el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, y generó una fuerte conmoción social a nivel nacional.

Ahora, la defensa solicita que el máximo tribunal declare la nulidad de la condena y ordene la realización de un nuevo juicio oral exclusivamente para Lucas Pertossi, con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada. La Corte deberá resolver primero si admite el recurso antes de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.