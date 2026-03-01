Cinco muertos y seis heridos en accidentes viales en Gonzales Chaves y General Belgrano

El vuelco en la RP 75 ocurrió el sábado por la mañana, a unos diez kilómetros de Adolfo Gonzales Chaves, en la zona conocida como Monte Chueco. Un Toyota Corolla blanco perdió el control y terminó volcado, como consecuencia, fallecieron Ulises Walter, presidente del Club Agrario de De la Garma, y Roberto Carlos Auzmendi en el lugar, mientras que el conductor, Gustavo Ariel Burgois, murió horas más tarde en el Hospital Ramón Santamarina de Tandil. Claudio Marcelo Romano permanece internado en terapia intensiva en el hospital municipal local.

El segundo hecho se registró el viernes por la mañana en el kilómetro 90 de la Ruta Provincial 41. Una Ford Ecosport que circulaba en sentido Monte–General Belgrano chocó de frente contra un Chevrolet Prisma que se desplazaba en dirección contraria. Tras el impacto, el Prisma se incendió y quedó completamente destruido.

En la Ecosport viajaba la familia Enríquez, radicada en Máximo Paz. María del Carmen Carabajal falleció producto de las heridas y su esposo, Rodolfo Ermundo Enríquez, sufrió politraumatismos. Uno de sus nietos, de 11 años, permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas, mientras que el menor, de 7, presenta lesiones leves. En el Prisma murió un niño de 5 años, en tanto que los otros ocupantes resultaron heridos. La causa quedó en manos de la Justicia, que la caratuló como doble homicidio culposo y trabaja en las pericias para determinar la mecánica de lo ocurrido.