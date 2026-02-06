La policía que atropelló a un ladrón en Acceso Sudeste volvió a declarar ante la Justicia

La mujer se encuentra imputada por el delito de lesiones culposas y está representada por el abogado Carlos Dieguez. Según explicó el letrado, la policía decidió presentarse de manera voluntaria para ampliar su testimonio y aportar precisiones sobre la secuencia previa y posterior al siniestro vial.

El hecho ocurrió cuando dos delincuentes armados intentaron asaltar a un motociclista en un sector del Acceso Sudeste cercano a un puente peatonal. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que la agente circulaba detrás de una camioneta que realizó una maniobra brusca y una frenada repentina, lo que obligó a la conductora del patrullero a cambiar de carril. En ese contexto, terminó embistiendo a uno de los asaltantes, que quedó tendido sobre la calzada.

ssstwitter.com_1769864561634 El video del hecho ocurrido en el Acceso sudeste, a la altura de Don Bosco.

Desde la defensa insistieron en que la policía no tuvo intención de atropellar al delincuente. “Intentó controlar el vehículo y esquivar el obstáculo en una situación de extrema tensión”, señalaron. El ladrón herido permanece internado en estado crítico, mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas.

La declaración y la postura de la fiscalía

En su nueva presentación judicial, la agente reafirmó que “hizo todo lo posible por evitar el impacto” y que el delincuente se cruzó de manera repentina, armado y en pleno intento de robo. Esa versión, indicaron fuentes judiciales, coincide de forma preliminar con lo que muestran los registros fílmicos incorporados al expediente.

Tras escuchar el testimonio, el fiscal Saizar decidió ratificar la situación procesal de la policía y no dictar medidas de coerción, a la espera de que avancen las pericias y se sumen nuevos testimonios. Desde la defensa también remarcaron el fuerte impacto emocional que el episodio tuvo sobre la agente. “Está muy mal, no quiere volver a manejar. La fuerza le dio la espalda, no tuvo ningún tipo de respuesta”, aseguró el abogado Dieguez.

La investigación continuará para determinar si se trató de un hecho culposo en el marco de un intento de robo o si corresponde una eventual modificación en la calificación legal cuando el cuadro probatorio esté completo.