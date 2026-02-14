"Las Damas de Rosa": caen cuatro mujeres con drogas sintéticas

El procedimiento se llevó a cabo el sábado 14 de febrero en la calle Galileo al 3600, en jurisdicción de la Comisaría 2ª de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad y de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II detectó un Peugeot 208 negro estacionado en actitud sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, las cuatro ocupantes del vehículo intentaron ocultarse dentro del habitáculo, lo que motivó su identificación y una posterior requisa. Bajo supervisión de un testigo, los agentes inspeccionaron el rodado y hallaron droga sintética fraccionada y lista para su comercialización.

En el interior del automóvil se secuestraron 117 envoltorios y 68 pastillas de “Tusi”, conocida como cocaína rosa, con un peso total de 393 gramos. También fueron incautados 8.193.400 pesos, 601 dólares, cuatro teléfonos celulares y una libreta con anotaciones que serían compatibles con registros de ventas.

Las detenidas, identificadas como V. Y. E. (30), A. S. A. (18), B. N. Y. (34) y G. C. A. (23), fueron trasladadas a la dependencia policial junto con el vehículo secuestrado. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial de San Martín, que la caratuló como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y ordenó las diligencias para determinar el alcance de la red en la zona.